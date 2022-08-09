紅線捷運延至130街 華埠畫入TIF區

芝加哥紅線捷運目前南區終點站為95街。(CTA提供)

為了落實總額高達36億元的紅線捷運 線從95街延伸到130街的工程，芝運輸局(CTA)在爭取獲得21.6億的聯邦撥款同時，也必須提出相應的14.4億經費匹配，CTA正準備畫出特定的 「租稅增額財源」 (Tax Increment Financing, TIF)籌措其中9.5億資金，而範圍包括華埠與部分橋港區的TIF物業東主，對可能的增稅倍感壓力。

CTA為確保拿到聯邦專門協助延長鐵軌路線與新路線「新開始」(New Starts)項目的撥款，運輸局必須也掏出其中四成資金匹配，目前市府畫出的南側交通建設TIF區，北至環區的麥迪遜街(Madison St.)，南到波斯路(Pershing Rd.)，這一區以及市中心部分地區的房地產稅收入，將分出9.5億作為芝加哥 拿到聯邦經費的匹配資金。

紅線延長到130街的計畫，總長約5.6哩，其中包括新增103街、111街以及靠近116街的密西根大道、130街等四個停靠站。

CTA發言人霍辛斯基(Catherine Hosinski)說，延長紅線是一項公平的投資 ，它將讓芝加哥更強大，投資社區會提高城市的經濟穩定與彈性，且擴大了交通選擇，有益環保清潔能源推動。

伊州議會早在2016年就通過一項立法，允許四大交通建設使用TIF經費進行，其中就包括了延長紅線捷運工程。

CTA估計，一旦完成到130街的紅線捷運延長，從南區到環區的時間將可縮短30分鐘。

不過，公民聯合會(Civic Federation)主席姆薩爾(Laurence Msall)警告，市府這項決定無疑使陷入困境的芝加哥房產業主感到壓力。

芝城南區第九區區長比爾(Anthony Beale)長期支持延長紅線，但他反對畫出麥迪遜街到波斯街的TIF區取得資金，「這根本是拆東牆補西牆」的做法，他主張應由聯邦負擔百分之百的費用，芝加哥居民不應付出任何代價。

CTA官員回應表示，保證TIF區的地稅不會有所改變，希望公眾不要誤會這項新的TIF區是額外徵稅的途徑，然而此說法受到第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)的質疑。