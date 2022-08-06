格鬥名將李景亮分享心得：自信是贏的關鍵

李景亮(二排右四)到訪希林藝術學院受到熱烈歡迎。(高潔／攝影)

中國格鬥名將李景亮日前造訪芝城，被終極格鬥冠軍賽(Ultimate Fighting Championship，UFC)讚譽為「史上最偉大中國男子選手」的李景亮，分享其多年比賽經歷與心得時說，自信非常重要，「不論對手是誰，一定要相信自己，強大自己」。

李景亮訪華埠。(高潔／攝影)

李景亮受到美中餐飲業聯合會邀請到華埠 拜訪，並在中華功夫學院親自傳授搏擊格鬥技術。美中餐飲業聯合會主席胡曉軍表示，李景亮一向對華人 社區非常支持，期待他將格鬥精神傳遞給華人群體。

UFC是1993年在美國推出的一項綜合格鬥賽事。該賽事以異種無差別實戰為賣點，比賽的規則限制非常少，比賽設有裁判一名，每局5分鐘，共3局(冠軍賽5局)，如果3局後不分勝負，則以三位場下裁判(判分員)決定輸贏，同樣一方認輸、失去意識或裁判中止比賽為結束。

李景亮(左三)今年4月就到美國接受訓練與參賽。(李景亮提供) <

今年34歲的李景亮來自新疆塔城，他已經征戰美國UFC多年，今年4月起他一直在美國接受訓練與參賽，7月16日在紐約的賽事中，甚至擊敗了有「散打沙皇」之稱的Muslim Salikhov。

效力於北京 拳天下綜合搏擊俱樂部的李景亮是繼張鐵泉、居馬別克之後第三位進軍UFC的中國選手。不同于現階段活躍在UFC的女子草量級冠軍張偉麗、男子雛量級宋亞東，李景亮所在的次中量級相當于自由搏擊中的70公斤黃金級別，是整個UFC中人數最多，擁有100多位選手，占到整個UFC簽約選手的六分之一，因而也是競爭最激烈的量級。

截至今年6月27日，李景亮在該量級排名第14位。他是中國參加UFC比賽最多且獲勝場次最多的男選手。目前，李景亮一共在UFC完成了8次KO/TKO(技術性擊倒)，他還斬獲多次UFC「今夜最佳表現」獎。

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李景亮在華埠首先訪問了希林藝術學院，華埠希林負責人勞潔梅與舞蹈班的小學員們，熱烈歡迎他的到來，李景亮說，每次比賽看到有華人在場加油都非常開心感動，他說，自己從2003年開始練習格鬥至今，最大的體會是要有自信，不論對手是誰，一定要相信自己，強大自己。

他接著到中華功夫學院授課，吸引許多格鬥愛好者前來參與及觀看，李景亮當場傳授與示範拳擊、搏擊的基本要領和細節動作，包括出拳姿勢、腳法等等。