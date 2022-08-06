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芝加哥同性戀集市登場 衛生局籲防範猴痘

特派員黃惠玲／芝加哥報導
以LGTBQ為主要與會者的Northalsted街頭集市，每年吸引成千上萬人參加。(Northalsted集市日官網)
以LGTBQ為主要與會者的Northalsted街頭集市，每年吸引成千上萬人參加。(Northalsted集市日官網)

每年吸引數萬同性及跨性戀者參加的芝加哥街頭集市Northalsted Market Days這個周末登場，由於伊州猴痘感染病例已達571例，尤其大部分患者均在芝城，芝加哥衛生局局長亞瓦迪特別呼籲與會者提高防範意識，避免可能感染病毒的行為。

這場活動為芝城LGBTQ每年的慶祝盛會，考慮伊州感染者中多達478例在芝市，目前芝城77個社區中已經有55個都出現了病例，亞瓦迪表示，儘管大多數的病例發生在男男性行為者之中，但「任何人都可以通過親密接觸受到感染」。

亞瓦迪解釋，這種病毒病沒有生物學上的特殊性，也就是說並不是針對只有與男性發生關係的男性才會被感染，她說，目前猴痘病毒對公眾造成的總體風險仍低，但請務必留意一旦出現症狀的話，應立刻就醫。

這些症狀包括出現疹子潰瘍或皮疹，以及發燒、身體疼痛、發冷，猴痘主要通過長期接觸感染者的皮疹傳播。亞瓦迪表示，猴痘傳播風險最高的活動是與多個或匿名伴侶的性接觸或親密接觸，而且不管是否使用保險套都沒有太大作用，因為傳播的通道主要是因直接接觸身上任何傷口。

亞瓦迪說，還有一些其他活動也存在比較小的風險，包括接吻、擁抱、在擁擠的派對中露出身體跳舞，以及共享飲料、毛巾與床上或洗漱用品。她表示，假使猴痘患者穿著衣服跳舞時傳染力就小得多，此外，其他如接觸門把、乘坐公共交通工具、游泳、到健身房或在商店試穿衣服等而引起病毒傳播的可能性不大。

衛生局與相關單位將在周末兩天舉行的同性戀街頭集市中，懸掛橫幅、張貼海報，提醒大家留意防範、避免病毒。

亞瓦迪說，截至目前芝市已經完成2.2萬劑的猴痘疫苗接種，另有1.3萬劑已經抵達芝城，預計還有2萬劑將在未來一個半月內送達，不過，由於每個人都必須接種第二劑，因此疫苗數量仍然不足，現階段仍以與感染者有密切接觸者為優先施打對象。

猴痘 芝城 疫苗

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