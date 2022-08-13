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芝加哥華商經貿聯合會 程秀鳳任新會長

本報芝加哥訊
芝加哥華商經貿聯合會召開理事會議。
芝加哥華商經貿聯合會召開理事會議。

芝加哥華商經貿聯合會於七月二十九日下午一奌半在文教中心第二會議室舉行新會長程秀鳳上任同時召開理事會議。會議全程由芝加華商創會會長、前會長江玲珠主持。

會議共分視訊/及現場兩部分。貴賓出席Zooming Meeting。上線的有芝加哥經文處副處長李唯誠, 芝加哥文教中心主任劉綏珍, 世界名譽總會長、監事長、現人在臺北的吳毓蘋、吳睦野。 世界總會監事長杜兆明, 北美洲總會長鄭秀明, 監事長郭競儒等人。 他們一致的肯定, 鼔勵, 並讚揚芝加哥華商團隊多年來在僑界的貢獻和努力。 文教中心劉主任還特別報告臺灣政府因疫情時期對僑商借款的延期。

芝加哥華商經貿 12/31/22 年休會, 整頓內部。7/29/22年復會。會長程秀鳳, 副會長賴志鴻, 房淑貞。 顧問/理事總召，江玲珠, 周愷, 朱翠碧, 饒英傑, 邱文隆, 廖美富。財務長郭茹蕙, Zoom Meeting/攝影, 袁利平。 音樂/音響, 陳觀樂,周愷. 遊志賢。

會中，江前會長代表現場會員向 8/1/22 年將上任的程會長獻花. 程會長致詞說將與大家手牽手一條心,共同為芝加哥華商經貿組織的成長, 蒸蒸日上而努力 (江玲珠供稿) !

出席芝加哥華商經貿聯合會理事會理事合照。
出席芝加哥華商經貿聯合會理事會理事合照。
前會長江玲珠（左）和接任新會長程秀鳳。
前會長江玲珠（左）和接任新會長程秀鳳。

芝加哥 疫情 攝影

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