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芝加哥中國城老店恒生珠寶金行 金銀珠寶、翡翠玉石，新潮多款、品質純正

本報芝加哥訊
芝加哥中國城老店恒生珠寶金行金銀珠寶、翡翠玉石，新潮多款、品質純正，歡迎選購！
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地址位於芝加哥中國城 2263 S. Wentworth Ave.的恒生珠寶（Evergreen Jewelry），主要經營品質純正的金銀珠寶、翡翠玉石，新潮多款，包括有可以量身定制的鑽石系列：新潮鑽戒（訂婚、結婚戒指，彩鑽，日常、花款），品色純正的黃/白金飾品和翡翠珍珠玉石樣樣齊全， 論是鑽石、黃金、白金飾品，還是翡翠、珍珠、玉石，品質純正是恒生珠寶對新老客戶的承諾。戒指、耳環、吊墜，手鐲、手鏈、項鍊，各類吉祥飾品，您都可在恒生珠寶見到新潮流行的款式，精細高超的珠寶工藝。還為您提供：鑽戒、金戒改尺寸，修理，清洗等各項服務。在芝加哥中國城廣受新、老華人僑僑、街坊鄰里的信賴。

恒生珠寶經營的黃金飾品，有999、24K，18K等品色純正，童叟無欺。多款龍鳳黃金手鐲、戒指、手鏈，適用婚慶及禮尚往來；十二生肖項鍊、各類黃金飾品，無論饋贈親友，投資保值，皆為上選。此外，恒生珠寶還有各式代表寓意吉祥、健康的男女翡翠玉石飾品（玉鐲、玉佩、吊墜、項鍊）等應有盡有，歡迎前往選購！地址：2263 S. Wentworth Ave.，Chicago, IL 60616，聯繫電話: 312-808-0730。

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