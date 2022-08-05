高速公路車禍 倖存父搶救不治 全家6死

杜波茲一家六口遇重大車禍均不幸死亡。(Gofundme網頁截圖)

日前在伊州 90號高速公路麥克亨利郡路段重大車禍 中，唯一倖存送醫的休旅 車駕駛湯瑪斯.杜波茲(Thomas Dobosz，32歲)3日搶救無效，這場車禍導致杜波茲夫婦及四名子女全部失去寶貴生命，伊州州警仍在調查由22歲女駕駛開的車輛，為何會無故逆向駕駛肇禍。

這場車禍共造成八死，其中來自伊州西北郊羅琳梅朵斯市(Rolling Meadows)的五名5到13歲的年幼孩子與31歲的婦女均當場死亡，該車男性駕駛傷勢嚴重送醫，經救治仍不幸於3日過世，至於不明原因逆向行駛的肇事車輛22歲女駕駛費南德茲(Jennifer Fernandez)也當場喪生。

州警廳表示，這起重大死亡車禍發生在7月31日凌晨2時11分，初步調查車禍發生情況為，載著全家七人的車子當時在90號州際公路麥克亨利郡的路段往西行，但在靠近里程標示33.5哩處，由費南德茲開的車子，不知何故在西向車道上往東開，接著與來車迎頭相狀，巨大衝擊立即引起車體著火燃燒，其中休旅車上的駕駛受到重傷，警方立即出動直升機送到醫院急救，同車的1名婦女及五位小孩，還有另部車輛的女駕駛都當場死亡。

根據州警公布信息，死者包括來自伊州西北郊羅琳梅朵斯市(Rolling Meadows)的32歲的湯瑪斯.杜波茲、31歲婦女羅蘭.杜波茲(Lauren Dobosz)及兩個13歲的女孩(Emma跟Katriona Koziara)，兩個分別為7、8歲的男孩(Lucas跟Nicholas)以及一名5歲女孩Ella，車上其中四個孩子是杜波茲夫婦的孩子，Katriona則是杜家大女兒的朋友。

根據杜波茲家庭友人發起的Gofundme表示，當時杜波茲全家正要開車去明尼蘇達州度假。