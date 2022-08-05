國慶槍擊案兇手拒絕認罪 雙親表達遺憾

海嵐公園國慶日槍擊案兇手克里莫。(美聯社 )

在伊州芝加哥北郊海嵐公園市(Highland Park)7月4日國慶日遊行 中開槍射殺七人，並造成48人受傷的槍手克里莫(Robert E. Crimo III)，3日對聯邦大陪審團提控他的117項重罪均不認罪。不過，克里莫雙親則對兒子的行為表示深感遺憾。

克里莫總計被起訴41項一級謀殺罪、48項謀殺未遂罪及48項嚴重毆打傷人罪。如果兩項或以上的謀殺罪成立，克里莫將因此面臨終身監禁。

克里莫約在上午11時進入法庭，其雙手被綁在腰間，身穿深藍色囚服的他，戴著口罩坐在他的律師旁，法院並出動八名警察 站在克里莫對面。克里莫律師3日則在湖郡法庭的簡短聽證會上提出了無罪請求。

槍手父母出席了這場聽證會，代表他們的律師葛麥茲(Geroge Gomez)說，克里莫的雙親至今仍對7月4日發生的事情感到極為煩亂，而兒子可能因此被判終身監禁也讓他們震驚，當被問及是否有什麼話想對社區說時，律師回應，他們對兒子的行為深感遺憾，因為兩人居住在海嵐公園多年，早已是社區的一部份，他們也對所有受到此事件影響者感到心碎，感到難過。

湖郡檢察官 萊因哈特(Eric Rinehart)在聽證會後不願就是否進行任何認罪談判發表評論，他說，下次開庭日為11月1日上午11時。

檢察官在3日的聽證會中沒有給出這宗大規模槍擊案的兇手動機。