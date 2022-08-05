改善心理健康 美亞健康協會獲女神卡卡撥款

美亞健康協會主任劉紅(左)在女神卡卡「生來如此」基金會公布得獎名單後，接受主流媒體記者訪問。(美亞提供 )

提升青少年服務 伊州 僅2組織獲獎

女神卡卡Lady Gaga「生來如此」(Born This Way)慈善基金會，宣布了全美22個獲得促進心理健康 資助的得獎名單，芝加哥美亞健康協會為伊州兩名獲獎者之一，也是該州拿到最高經費的組織，美亞主任劉紅表示，美亞的「社區心理健康中心」提供華文諮商與心理治療服務，成立六年來，協助過無數華人 家庭度過心理危機，勇敢面對生活。

劉紅說，採取深耕方式推廣心理健康重要性，並提供專業諮詢服務的美亞，也是芝加哥規模最大的華文心理諮商專業機構，她表示，心理健康服務機構所面對的問題除了需要確保有足夠資金外，另一個最大的困難就是病人對心理健康認知的不成熟。

她說，適當的心理諮商可以有效預防心理疾病，但很多人更重視身體疾病，而覺得沒必要照顧心理疾病，甚至有人污名化正常的心理諮商，還為此感到丟臉，長久以來，華人對於壓力、情緒處理等方面的問題，習慣「自我承受消化」，殊不知很有可能惡化疾病，甚至因此喪失寶貴生命。

劉紅籲勿忽視孩子身分認同衝擊

青少年的心理健康一直以來都在華人家庭中受到忽視，其實作為移民第二代，很多華裔學生在學習和生活中於中美兩種文化和身分認同間掙扎，這些狀況都會讓心智還在發展階段的孩子們，產生心理障礙和疾病。而很很多統計顯示，華裔學生自殺率高，加強重視青少年心理健康不容忽視。

她也提到，由於疫情造成居家隔離和經濟活動受阻，很多人出現了心理健康上的問題，美亞作為芝加哥南部第一個為華人服務的心理健康診所，提供各種語言和方言的心理健康諮商，包括普通話、英語、粵語、台山話等，這些服務在疫情期尤其獲得明顯成果。

目前美亞提供成人、青少年、兒童、老年人的心理治療服務，民眾可預約「個人、夫妻或伴侶的治療與諮商」，或是「家庭輔導」、「學校諮商」等，同時也不時推出健康講座，並有持照精神科醫師服務。

女神卡卡基金會目前正在美國舉行巡演，芝加哥場將於15日登場，為此以其熱門歌曲「生來如此」為名的基金會，特別撥出百萬經費，從全美選出22個心理健康機構，希望能夠提升青少年心理健康。

伊州除了美亞獲得5萬資助外，另一個伊州得獎的組織Erika's Lighthouse拿到2萬5000元經費。

美亞協會進一步資訊，可查詢官網：maha-us.org。