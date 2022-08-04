房租飆漲 芝城租戶組聯盟推動租金控制

芝城房屋租金持續飆漲，一些租戶正組成聯盟試圖爭取權益。(特派員黃惠玲／攝影)

近幾個月來隨著通貨膨脹，全美各地的租金 價格飆升，根據房屋租售網站Redfin分析，過去一年芝加哥地區的房租上漲了4.5%，而部分租客 的月租漲幅更高達20%，不斷上升的房租導致了芝加哥地區的租戶被迫搬離目前居住的房屋，或被迫支付更高的租金，為了對抗此狀況，部分租戶正組成聯盟，推動租金控制條例，爭取房租漲價在合理範圍。

專家表示，由於住房短缺加上需求增加，還有房東 正面臨房地產稅即將再次提高的壓力，因此未來房租下降的空間恐怕有限。

正因如此，大都會租戶組織(The Metropolitan Tenants Organization)的執行主任巴勒特(John Bartlett)說，該組織收到諮詢房租上漲電話的通數越來越多，幾乎每名投訴者都表示月租一下子至少增加了200元，尤其是春季、夏季的找房或搬家旺季，這種租金上漲的情形更普遍。

他表示，通常該組織提供給租戶的信息，主要包括相關法律規定，一般而言法律很大程度賦予房東調漲房租的權力，不過，如果租客沒有得到大福度加薪卻被調漲房租時，可能意味著房客受到歧視。

而疫情也促使一些房客組成協會，例如芝城北司波爾丁租客協會(North Spaulding Renters Association)就是因此應運而生，這個組織每周召開會議，負責為租戶向房東爭取合理措施，例如替失業房客取得一個月的免費租金。該組織並代表租客向房東爭取調降不合理的月租漲幅。

35區區長羅沙(Carlos Ramirez-Rosa)說，他從2018年開始就積極推動實施「租金控制法案」，但至今仍沒有成功，他表示，疫情期間雖然有更多租客加入該法案的陳情簽名，但伊州州長普立茲克與芝加哥市市長萊特福特都傾向於實施「房租補助」，然而此措施對於房客並沒有實質幫助，因為房租仍然繼續在漲。

協助爭取租客權益的組織，都對於今年年初送交伊州議會的「保戶租客法案」(Tenant Protection Act)表示支持，該法案將限制房東每年的租金調漲幅度，不能超過3％，該法案目前仍未通過，房客也仍在為高房租苦惱。