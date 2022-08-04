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時薪要有22.8元 才夠支付伊州2居室房租

特派員黃惠玲／芝加哥報導

根據全國低收入住屋聯盟(National Low Income Housing Coalition)統計，要租一間兩房單位的房子，全美平均要有時薪25.82元的工作才支付得起房租；伊利諾州則必須先找到時薪22.8元的工作，而目前伊州最低時薪僅12元，小費為主要收入的員工最低時薪則是7.2元。

低收入住屋聯盟每年都會發布一份名為「遙不可及」(Out of Reach)的報告，公布全美租房者工資與房租成本間的差距，2022年的報告將可負擔房屋的標準，訂為房租不超過個人收入三成，全職工作是指每周工作40小時，每年工作52周。

伊州的工資與房租的差距比率排在全美第20名，一套兩房的房子最少時薪要有22.8元，如果依照該州最低時薪計算，這位租客必須每周工作76小時才能付得起房租。

密蘇里州的該項比率差距較小，要支付兩居室房屋租金時薪要有16.94元，按照該州最低時薪計算，一名密州居民每周要工作61小時，才能租得兩房的居住單位。密州最低時薪為11.15元，小費員工的最低時薪為 5.575元。

值得注意的是此報告是以全州平均來排名，而基本上如芝加哥等大都市的居住成本遠遠高出其他郊區或鄉村區。

最低時薪 低收入 伊州

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