「溫柔大巨人安息」芝城動物園瀕危大猩猩喬喬過世

42歲的大猩猩喬喬過世，布魯克菲爾德動物園網站湧入大批不捨與祝福貼文。(布魯克菲爾德動物園臉書)

芝加哥 西郊的布魯克菲爾德動物園 (Brookfield Zoo)1日表示，高齡42歲的銀背大猩猩喬喬(JoJo)在接受一次緊急手術 過程中心臟驟停去世，陪伴許多民眾度過動物園歡樂時光的喬喬去世消息傳出，讓許多人紛紛發文祝福「這個溫柔的大巨人安息」。

動物園表示，這隻西部低地的大猩猩之前因為感染急性病而接受緊急手術，沒想到卻在7月31日心臟驟停過世，42歲的喬喬是動物園內最受歡迎也是年紀最大的猩猩，園方說，喬喬很聰明，每次接受培訓時很快就能學會新技能，牠最出名的就是可以在大猩猩群體中維持秩序，而且每次都能迅速解決猩猩們的爭吵，而與年輕猩猩相處時，喬喬總是展現溫和、耐心的一面。

喬喬體重485磅，今年已經42歲，根據動物園數據，一般雄性大猩猩的平均壽命是32歲，過世消息傳出，該動物園的社交媒體湧上許多不捨留言，也有很多希望喬喬安息的祝福。

喬喬對於布魯克菲爾德動物園的保存並延續瀕危動物貢獻卓著，他在動物園的其中10年間，共生育了三個孩子，包括2013年的Nora、2015年的Zachary還有2018年的Ali，除此之外，早在2003年，喬喬還在路易威爾動物園(Louisville Zoo)時，牠也育有一子，2004年移師芝加哥林肯公園動物園又生了一隻女猩猩。

根據自然國際保護聯盟(International Union for Conservation of Nature)評估，喬喬這種西部低地的大猩猩，為極度瀕臨滅絕危險的動物種類，瀕危的原因包括其棲息地遭到破壞及退化、伊波拉病毒(Ebola)以及商業狩獵等。