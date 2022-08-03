我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江西幼兒園遭男子闖進行凶傷人致3死6傷 全縣立即停課

波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

「溫柔大巨人安息」芝城動物園瀕危大猩猩喬喬過世

特派員黃惠玲／芝加哥報導
42歲的大猩猩喬喬過世，布魯克菲爾德動物園網站湧入大批不捨與祝福貼文。(布魯克菲爾德動物園臉書)
42歲的大猩猩喬喬過世，布魯克菲爾德動物園網站湧入大批不捨與祝福貼文。(布魯克菲爾德動物園臉書)

芝加哥西郊的布魯克菲爾德動物園(Brookfield Zoo)1日表示，高齡42歲的銀背大猩猩喬喬(JoJo)在接受一次緊急手術過程中心臟驟停去世，陪伴許多民眾度過動物園歡樂時光的喬喬去世消息傳出，讓許多人紛紛發文祝福「這個溫柔的大巨人安息」。

動物園表示，這隻西部低地的大猩猩之前因為感染急性病而接受緊急手術，沒想到卻在7月31日心臟驟停過世，42歲的喬喬是動物園內最受歡迎也是年紀最大的猩猩，園方說，喬喬很聰明，每次接受培訓時很快就能學會新技能，牠最出名的就是可以在大猩猩群體中維持秩序，而且每次都能迅速解決猩猩們的爭吵，而與年輕猩猩相處時，喬喬總是展現溫和、耐心的一面。

喬喬體重485磅，今年已經42歲，根據動物園數據，一般雄性大猩猩的平均壽命是32歲，過世消息傳出，該動物園的社交媒體湧上許多不捨留言，也有很多希望喬喬安息的祝福。

喬喬對於布魯克菲爾德動物園的保存並延續瀕危動物貢獻卓著，他在動物園的其中10年間，共生育了三個孩子，包括2013年的Nora、2015年的Zachary還有2018年的Ali，除此之外，早在2003年，喬喬還在路易威爾動物園(Louisville Zoo)時，牠也育有一子，2004年移師芝加哥林肯公園動物園又生了一隻女猩猩。

根據自然國際保護聯盟(International Union for Conservation of Nature)評估，喬喬這種西部低地的大猩猩，為極度瀕臨滅絕危險的動物種類，瀕危的原因包括其棲息地遭到破壞及退化、伊波拉病毒(Ebola)以及商業狩獵等。

動物園 手術 芝加哥

上一則

華府書友會8/6邀張琴談西班牙飲饌文化

下一則

德州人語／波洛西訪台 衝擊習近平連任

延伸閱讀

Lollapalooza不走了 未來10年留芝城

Lollapalooza不走了 未來10年留芝城
NASCAR芝城賽 影響街道交通達14天

NASCAR芝城賽 影響街道交通達14天
芝華埠夏令會人潮回歸 商圈生意旺

芝華埠夏令會人潮回歸 商圈生意旺
致命大象病毒肆虐 瑞士動物園3頭亞洲象染病去世

致命大象病毒肆虐 瑞士動物園3頭亞洲象染病去世
舊金山動物園「老紳士」最長壽飼養企鵝40歲過世

舊金山動物園「老紳士」最長壽飼養企鵝40歲過世
在台11年傳來好消息 台北市動物園丹頂鶴 當爸媽了

在台11年傳來好消息 台北市動物園丹頂鶴 當爸媽了

熱門新聞

范迪文。(本報檔案照片)

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

2022-07-27 21:04
伊州麥克亨利郡90號公路發生七死一重傷車禍。(擷自FOX 32影片)

伊州高速公路重大車禍 逆向駕駛衝撞全家6死1重傷

2022-08-01 10:57
凱瑞有大城市的富裕和便利，但依然保存閒適的南方小鎮風情。(記者王明心／攝影)

舒適、高薪、犯罪率低…北卡凱瑞登全美最富裕城

2022-07-27 02:14
西維吉尼亞州的Jo's Nail美甲店近日發生槍擊命案，兩名受害人當場身亡，槍手被警方射中後送醫不治。（谷歌地圖截圖）

西維州美甲店爆3死槍擊 2越裔工慘死

2022-08-01 15:00
聖安東尼奧「美景山」好區一處單間公寓，是加建後屋，頗受矚目 。(Craigslist)

好區後院搭屋 租學生省事又好賺

2022-07-25 02:00
社安局專員陳博眾(中立者)說明社安局各項目申請流程。(特派員黃惠玲／攝影)

社安局專線接通等超久 專員告訴你最佳撥打時段

2022-07-28 11:38

超人氣

更多 >
波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台
直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光
解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了
波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北

波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北