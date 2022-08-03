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外州湧入 伊州墮胎手術等候時間激增7倍

特派員黃惠玲／芝加哥報導

在聯邦最高法院推翻「羅訴韋德」(Roe v. Wade)案後的過去一個月時間，數百名婦女湧入伊利諾州的計畫生育診所接受墮胎，其中位於伊州南部地區的診所等待安排手術的時間大幅拉長，原來排上終止姙娠手術只要等3、4天，現在幾乎要等三周或更長時間才能排上手術。

在6月24日「羅訴韋德」仍然有效時，墮胎在全美仍是合法醫療行為，在伊州南部通常只要等3、4天就可以進行手術，然而過去一個月間，因為外州紛紛加強墮胎手術的審核，導致部分想要終止姙娠的懷孕婦女，被迫跑到伊州進行手術，目前該地區等待手術時間拉長了約七倍，至少要等三周才能排上診所手術檔期。

伊州計畫生育協會(Planned Parenthood of Illinois)表示，外州不想生育的孕婦，不但紛紛到伊州南部診所要求墮胎，包括芝加哥市以及其他伊州地區的診所也出現了人數激增的情形，不過，芝城地區的診所手術安排等待時間沒有出現明顯激增。

在芝城與郊區有17處診所的伊州計畫生育協會指出，「羅訴韋德」案推翻前，每個月旗下診所約有100位外州孕婦接受墮胎手術，然而在法院做出裁決後的7月份，外州到這些診所墮胎的人數激增到800多人。

協會執行長殊茲(Kristen Schultz)說，法案推翻前，伊州的計畫生育診所大概為其他12到15州的外州婦女提供服務，而「羅訴韋德」遭推翻後，到該協會診所要求手術的外州婦女，增加到30個州，「地理位置明顯擴大，尤其來自威斯康辛州、俄亥俄州、田納西州、密蘇里州、肯塔基州、德州的人數打破以往紀錄」。

手術 伊州 墮胎

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