伊州歐記健保費漲聲起 最高調幅達16％

申購2023年歐記健保的保戶，可能要支付比今年更高的保費。(特派員黃惠玲／攝影)

明年想要續購可負擔健保(Affordable Care Act，俗稱歐記健保 )的伊利諾州居民荷包又要失血更多了，十家提供伊州 歐記健保方案的保險公司，日前已經提出新年度調漲保費 計費，將從11月1日開放申購的2023年健保，依投保計畫不同保費漲幅從3%到將近16%。

伊州規模最大的健保公司「藍十字與藍盾」(Blue Cross and Blue Shield)提出的保費調漲幅度平均為5.3%；Celtic保險公司的保費平均調幅高達13.7%；聯合健保(UnitedHealthecare)的平均保費提高將近16％。

根據數據，目前伊州有23萬個居民投保藍十字與藍盾公司的歐記健保個人保險，Celtic保護則約有5萬4000人，聯合健保約有5500名保戶。

伊州今年透過健保公開市場加入歐記健保的民眾超過32萬人，大部分的伊州居民都是透過工作或政府提供的白卡(Medicaid)或紅藍卡(Medicare)獲得健康保險。

明年度保費依照年齡、身體狀況等多個因素而有變化，例如今年一名21歲、不抽菸的庫克郡居民，在未扣除補貼前，參與最便宜銀級項目健保的每個月保費為242元。

藍十字等保險公司表示，調高保費是因為醫藥本增加，這些調漲方案將在接下來幾個月內由伊州府進行審批。

歐記健保保費預計調漲同時，伊州從7月1日起2020年12月1日開通的「65歲及以上無證移民可獲得類醫療白卡(Medicaid-like)」的服務，在去年通過將最低年齡要求降到55歲後，今年又在議會與州長支持下，再度將擴大實施，該計畫從7月起，只要年滿42歲的伊州居民，無論是否具有合法居留身分，均可申請上述醫療福利。

除了42歲即可申請伊州類醫療白卡外，現行的該州法律也允許18歲以下或懷孕婦女(包括產後60天)，不需要有合法居留身分，即可申請白卡。

白卡是一項由政府資助針對低收入個人與家庭的醫療保健計畫，主要由州府及聯邦政府共同出資，州府需根據聯邦政府的指導方針管理。聯邦法率規定，綠卡持有者、庇護者、難民以及出生在加拿大、聯邦認可的印第安部落成員均可申請取得，不過，這些個人通常必須在美國居留至少五年。

伊州醫療照顧與家庭服務廳表示，估計每年將投入6800萬元作為擴大符合資格者的醫療補助，新規主要包括凡42歲到64歲間的無證移民，只要收入低於聯邦貧窮線，就可以申請獲得類白卡的醫療卡。