NASCAR芝城賽 影響街道交通達14天

芝城明年7月1日舉行的NASCAR賽車，儘管賽事只進行兩天，但葛蘭特公園的街道可能將因此限制通行達14天。(芝市府提供)

芝加哥 市長萊特福特全力支持的納斯卡賽車 (National Association for Stock Car Auto Racing，NASCAR)芝城 街頭競賽相關報告出爐，該份報告指出，為了舉辦7月1日到2日的比賽，主辦單位要求取得芝加哥街道將從6月22日到7月5日的使用核可證，換句話說，市區交通受影響並僅非兩日而是兩周。

該道路使用核可證的範圍涵蓋了整個葛蘭特公園，該活動賽道，包括羅斯福路、湖濱大道、密西根大道、哥倫布路(Columbus Drive)、傑克森大道等市區交通繁忙的街道，總長2.2哩，共有12個彎道，其中在哥倫布路與巴爾伯路(Balbo Drive)間會有曲折路段，整個賽道呈現「8」字形，起點、終點與維修站都設在哥倫布路，該路段寬達七條車道，這些路段都可能將在活動前後的兩周內限制通行。

芝加哥公園管理局發言人雷蒙斯(Michele Lemons)說，屆時會確保公眾在活動期間受到最小影響，至於夏日遊客如幟的千禧公園則不包括在這項賽車活動範圍內，因該公園並非芝公園管理局財產。

根據指出，納斯卡賽車將向公園管理局支付50萬元的許可證費用，另外還可拿到15％的特許商品權以及每張門票抽2元的佣金等收益。公園管理局表四，因為這項合作協議帶來收入，因此不需要經過董事會批准程序，但會開放居民參與評估。

納斯卡賽車與芝加哥市之前談定在未來三年內，將於芝城舉辦這場競賽。市長估計該活動將為芝市揖注為數不小的觀光收益。

此規畫受到市中心42區區長瑞利(Brendan Reilly)及第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)的反對，兩位區長說，他們直到市長宣布該合作案前幾個小時才知道此事，霍普金斯在推特發文稱，「我不認同這項活動的發布」，他主張當天萊特福特的介紹，只屬於預覽計畫，因為根本沒有任何一位區長曾受到諮詢。