Lollapalooza不走了 未來10年留芝城

剛落幕的大型音樂節Lollapalooza為期四天，每天都湧入十萬樂迷共襄盛舉。(ZJ尋遊記提供)

由於謠傳大型音樂節Lollapalooza從明年起將移師其他城市推出，芝加哥 市市長萊特福特7月31日宣布，市府剛與Lollapalooza的主辦公司C3 Presents簽訂新的合約，未來十年該活動都將繼續在芝加哥葛蘭特公園舉行。

31日剛剛落幕的音樂節，吸引數十萬樂迷湧入芝城 ，全市酒店生意暢望，尤其葛蘭特公園周遭的旅館幾乎家家客滿，萊特福特表示，許多人都告訴她希望把Lollapalooza留在芝加哥，因為他們都很喜歡這個音樂盛會。

之所以傳出Lollapalooza要離開芝城，是因為C3的高管向芝加哥市府施壓，要求保證新合約不會提高徵收的娛樂稅比率，現有的10年合約中，前市長伊曼紐在2018年時將該活動的娛樂稅將從5%提高到9％。

萊特福特沒有對合約細節做出說明，轄區包括葛蘭特公園的42區區長瑞利(Brendan Reilly)、第四區區長金恩(Sophia King)等也未發表任何回應。

C3 Presents的合夥人沃克發表聲明表示，Lollapalooza目前在全球四大洲都有舉辦，但芝加哥場可說是世界中心，該公司很開心能夠在未來十年繼續於葛蘭特公園為大家提供最佳藝術家、音樂家的演出。

芝加哥公園管理局在為期四天的音樂盛會中，將可從門票、商品與服務、銷售、贊助等方面獲得5％到20％不等收入，與現有合同一樣，新合約將保證支付公園管理局至少200萬元，假使音樂節減為三天，則收入金額也將降到150萬，如果音樂會因故取消，芝公園管理局仍將拿到75萬元費用。

新的協議還將每天參與人數從10萬增加到11.5萬，此外還承諾對芝加哥公立學校藝術教育 提供220萬經費，C3並會負責改善葛蘭特公園的網球場。

Lollapalooza是在2005年開始於芝加哥葛蘭特公園推出，每年不僅為公園管理局帶來好幾百萬的收入，也連帶刺激芝市酒店、餐廳、文化表演等行業收入。