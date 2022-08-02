我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

Lollapalooza不走了 未來10年留芝城

特派員黃惠玲／芝加哥報導
剛落幕的大型音樂節Lollapalooza為期四天，每天都湧入十萬樂迷共襄盛舉。(ZJ尋遊記提供)
剛落幕的大型音樂節Lollapalooza為期四天，每天都湧入十萬樂迷共襄盛舉。(ZJ尋遊記提供)

由於謠傳大型音樂節Lollapalooza從明年起將移師其他城市推出，芝加哥市市長萊特福特7月31日宣布，市府剛與Lollapalooza的主辦公司C3 Presents簽訂新的合約，未來十年該活動都將繼續在芝加哥葛蘭特公園舉行。

31日剛剛落幕的音樂節，吸引數十萬樂迷湧入芝城，全市酒店生意暢望，尤其葛蘭特公園周遭的旅館幾乎家家客滿，萊特福特表示，許多人都告訴她希望把Lollapalooza留在芝加哥，因為他們都很喜歡這個音樂盛會。

之所以傳出Lollapalooza要離開芝城，是因為C3的高管向芝加哥市府施壓，要求保證新合約不會提高徵收的娛樂稅比率，現有的10年合約中，前市長伊曼紐在2018年時將該活動的娛樂稅將從5%提高到9％。

萊特福特沒有對合約細節做出說明，轄區包括葛蘭特公園的42區區長瑞利(Brendan Reilly)、第四區區長金恩(Sophia King)等也未發表任何回應。

C3 Presents的合夥人沃克發表聲明表示，Lollapalooza目前在全球四大洲都有舉辦，但芝加哥場可說是世界中心，該公司很開心能夠在未來十年繼續於葛蘭特公園為大家提供最佳藝術家、音樂家的演出。

芝加哥公園管理局在為期四天的音樂盛會中，將可從門票、商品與服務、銷售、贊助等方面獲得5％到20％不等收入，與現有合同一樣，新合約將保證支付公園管理局至少200萬元，假使音樂節減為三天，則收入金額也將降到150萬，如果音樂會因故取消，芝公園管理局仍將拿到75萬元費用。

新的協議還將每天參與人數從10萬增加到11.5萬，此外還承諾對芝加哥公立學校藝術教育提供220萬經費，C3並會負責改善葛蘭特公園的網球場。

Lollapalooza是在2005年開始於芝加哥葛蘭特公園推出，每年不僅為公園管理局帶來好幾百萬的收入，也連帶刺激芝市酒店、餐廳、文化表演等行業收入。

芝加哥 芝城 教育

上一則

亞特蘭大區出現西尼羅河病毒蚊

下一則

華府成年人可免費線上諮詢醫生、申請新冠處方藥

延伸閱讀

加蓋屋頂…士兵球場改造 芝市長公布3方案

加蓋屋頂…士兵球場改造 芝市長公布3方案
芝提議對計程車乘客增收汽油附加費 補貼司機收入

芝提議對計程車乘客增收汽油附加費 補貼司機收入
NASCAR首次市區街頭賽 明年在芝城登場

NASCAR首次市區街頭賽 明年在芝城登場
NASCAR史上首次街頭賽 明年7月2日芝加哥登場

NASCAR史上首次街頭賽 明年7月2日芝加哥登場
芝市長指派新教委取代反對教委 建華埠高中阻力大減

芝市長指派新教委取代反對教委 建華埠高中阻力大減
7人確定角逐 芝市長明年選戰升溫

7人確定角逐 芝市長明年選戰升溫

熱門新聞

范迪文。(本報檔案照片)

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

2022-07-27 21:04
年僅29歲的桑妮雅.康遭前夫槍殺。(GoFundme網站截圖)

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

2022-07-25 13:07
聖安東尼奧「美景山」好區一處單間公寓，是加建後屋，頗受矚目 。(Craigslist)

好區後院搭屋 租學生省事又好賺

2022-07-25 02:00
伊州麥克亨利郡90號公路發生七死一重傷車禍。(擷自FOX 32影片)

伊州高速公路重大車禍 逆向駕駛衝撞全家6死1重傷

2022-08-01 10:57
凱瑞有大城市的富裕和便利，但依然保存閒適的南方小鎮風情。(記者王明心／攝影)

舒適、高薪、犯罪率低…北卡凱瑞登全美最富裕城

2022-07-27 02:14
西維吉尼亞州的Jo's Nail美甲店近日發生槍擊命案，兩名受害人當場身亡，槍手被警方射中後送醫不治。（谷歌地圖截圖）

西維州美甲店爆3死槍擊 2越裔工慘死

2022-08-01 15:00

超人氣

更多 >
波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜
美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有