22歲女逆向駕駛肇禍 伊州高速路7死1重傷

伊州麥克亨利郡90號公路路段發生七死一重傷車禍，圖為遭逆向車輛撞擊燒毀的休旅車。(fox32截圖)

伊利諾州州警廳指出，7月31日凌晨在90號高速公路麥克亨利郡路段發生的死亡車禍 ，共造成七死，其中來自伊州 西北郊羅琳梅朵斯市(Rolling Meadows)的五名5到13歲的年幼孩子與31歲的婦女均不幸身亡，倖存的該車男性駕駛傷勢嚴重，仍在醫院救治，不明原因逆向行駛的肇事車輛22歲女駕駛當場喪生。

州警廳表示，這起重大死亡車禍發生在7月31日凌晨2時11分，初步調查車禍發生情況為，載著全家六人及女兒一名朋友的藍色休旅 車，當時在90號州際公路麥克亨利郡的路段往西行，在靠近里程標示33.5哩處，突然遇到由22歲女駕駛費南德茲(Jennifer Fernandez)開的車子逆向行駛，接著撞上藍色休旅車，兩車巨大衝擊立即引起車體著火燃燒。

其中休旅車上的駕駛受到重傷，警方立即出動直升機送到醫院急救，同車的一名婦女及五位小孩，還有另部車輛的女駕駛都當場死亡。

州警仍在調查為何費南德茲為何會逆向行駛，詳細車禍原因仍未明朗。

根據州警公布信息，死者包括來自伊州西北郊羅琳梅朵斯市(Rolling Meadows)的31歲婦女羅蘭.杜波茲(Lauren Dobosz)及兩個13歲的女孩，兩個分別為6、7歲的男孩以及一名5歲女孩，另一車的死亡女駕駛為22歲的費南德茲，32歲的駕駛湯瑪斯.杜波茲(Thomas Dobosz)仍在芝加哥羅耀拉醫院救治。

杜波茲夫婦的鄰居說，車上其中四個孩子是杜波茲夫婦的孩子，另一名13歲女孩是杜家大女兒的朋友。

這起致命車禍還造成了另一場車禍，由於車禍當時一部卡車因為要讓醫療直升機降落，緊急停在路邊，後面一輛拖車沒有停住追尾撞上，還好只有一人受到輕傷。