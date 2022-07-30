庫克郡2萬居民 持吊銷槍證買彈藥

要持有槍枝、購買彈藥，必須先取得伊州槍證。(本報檔案照片)

庫克 郡警長辦公室28日表示，約有2萬名庫郡居民仍在使用已經被吊銷的槍證(FOID)，且這些人家中可能還有非法槍枝，警長辦公室指出，人力不足是導致這些槍證還留在有潛在危險者手中的主要原因。

庫克郡警長辦公室28日向伊州 議會舉行的社區暴力預防與資金分配的聽證會中，公布了上述信息。這場聽證會是由議會公共安全與防範犯罪小組主席、州眾議員 福特(La Shawn K. Ford)，以及另一位州眾議員賀利(Fran Hurley)主持。在海嵐公園國慶日發生七死槍擊慘劇後，當天的聽證會格外引起各界關注。

庫克郡警長辦公室首席副警長傑克森(Arthur Jackson)在會中表示，這幾年來，約有3.3萬名庫郡居民因暴力重罪、家庭暴力或嚴重精神健康問題，而被吊銷了槍證。此數字比發生死亡槍擊案的海嵐公園市人口都還多。

傑克森說，直到目前還有將近2萬人沒有依法繳回槍證，此數字超過芝城北郊Deerfield的居民人口，「他們帶著槍證到處走動，我們正努力收回這些已吊銷的證件及他們所持有的槍枝。」

從2013年以來，該辦公室就組成了包括六名警察與一名警官的團隊，專門到持有吊銷槍證者家中，收回這些證件，幾年來也收回多達881把槍枝，但由於人力有限，因此這兩年進度越來越慢，警長辦公室正在與州警合作，擴大收回槍證團隊。

2萬名槍證遭吊銷的持槍者中，有1800多人士是在伊州警方「明顯且即時危險」(clear and present danger)名單中。而吊銷槍證的3萬人中，多達2.5萬沒有仔細說明他們的槍械持有情形，也沒有提交一份不再擁有武器的聲明。

傑克森還提到，到7月1日為止，包括芝加哥在內的庫克郡範圍內，大約有1萬9508人仍使用遭吊銷槍證購買彈藥。

庫克郡警長達特(Tom Dart)與福特正共同發起一項措施，要求槍店對使用舊FOID卡購買彈藥者，必須先進行背景調查；現行的伊州法律僅要求槍店對新卡持有者在購買彈藥時要進行檢查。