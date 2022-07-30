捷運犯罪頻發 芝警籲減少等車時間 入夜搭乘避免落單

芝加哥第九警分局日前在華埠紅線捷運站宣導搭乘安全。(芝加哥警局提供)

由於芝城捷運 、公車頻傳暴力事件，芝加哥第九警分局日前特別在華埠 紅線捷運站分發傳單，宣導搭乘公共交通工具安全防範，警局提醒公眾，搭車前可先查詢捷運列車抵達時間，以減少候車時間，此外，清晨或入夜後搭車時，最好選擇有其他乘客的車廂，避免落單。

芝城捷運列車暴力案件今年持續增加，其中行經華埠的紅線(Red Line)列車犯罪情況尤其嚴重，稍早一份統計指出，介於羅斯福路站(Roosevelt)到霍華德站(Howard)的紅線捷運，至今發生搶劫案件數比去年同期飆漲八成，寫下2015年來捷運犯罪案件的新高，其中華埠停靠站也頻頻傳出攻擊或搶劫事件。

華埠捷運站發生乘客遭莫名攻擊今年已有多起，例如3月16日下午4時30分，一名47歲的男子在捷運列車靠近華埠時，突然遭到不明人士持刀割傷他的臉部。而上個月在紅線華埠車站、羅斯福路站，就有一名嫌犯葛林恩(Markel Green)先後攻擊三名婦女，該嫌已被控罪。

芝加哥第九警分局日前在華埠紅線捷運站宣導搭乘安全。(芝加哥警局提供)

除惡意攻擊事件外，捷運班車、月台與車站周遭，也是社區搶劫、偷竊案件的熱點，警局呼籲民眾，尤其是外地到芝城觀光的遊客特別要提高警覺，隨時留意四周可疑人事物。

為加強乘客安全意識，芝加哥捷運局提醒，在搭車時應提高警覺，留意自己的財物，尤其是盡量避免使用手機；一旦覺得所搭乘的車廂令你感到不舒服時，最好趕緊在最近的停靠站下車，然後通知車站工作人員；遇到危險時馬上撥打911報警；捷運列車上都設有紅色緊急按鈕，有需要時可以使用；入夜後搭乘捷運，盡量選擇靠近車頭的前幾個車廂乘坐，這樣如遇危險可以盡快通知列車駕駛，而且記得不要選擇搭乘沒有乘客或很少乘客的車廂。

九分局發布的公共交通工具搭乘安全傳單，則提醒注意自己隨身財物，尤其是要把錢包不要露出，手提袋應隨時綁好或拉上拉鍊；如果有其他人多次刻意靠近你或佯稱不小心撞到你，就應防範對方正計畫偷竊你的財物。

警局也呼籲大家多多利用CTA官網的捷運班車時間查詢服務，網址：transitchicago.com/traintracker，以減少在月台等車時間，此外，最好讓家人或朋友知道你的行蹤。