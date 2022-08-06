味全攜手網紅熱心公益 暖心美食挺醫護抗疫

美國味全食品公司乘50周年誌慶送出愛心，送出美食。

為了向醫護人員致敬，以及感謝醫療人員在疫情 中守護孩童們的健康，美國味全食品公司 (Wei-Chuan U.S.A.)日前乘50周年誌慶，攜手 LA Weekly Asia，把愛帶給洛杉磯 兒童醫院（Children’s Hospital Los Angeles）的醫療人員，身體力行表達支持。

尚未施打疫苗 的兒童是今年的防疫焦點，為了讓醫療人員能夠在忙碌的崗位上保持足夠的體力照顧兒童，這次美國味全食品 (Wei-Chuan U.S.A.) 自掏腰包發起「挺醫護」的行動，幫醫療人員打打氣！

美國味全食品公司自1972年成立，今年剛好標示著品牌的50週年。美國味全食品秉持著把亞洲食品帶往國際的熱忱，以高規格的設備與技術生產食品，品質方面重重把關，就是為了讓消費者吃的安心，還吃得出美國味全食品的用心！至今，美國味全食品持續用專業，將亞洲佳餚屢次創新，讓現代人的生活更加便利，也滿足許多海外學子對家鄉的思念，美國味全食品也因此成為許多家庭餐桌上不可或缺的一員。

在美成立的 50 週年之際，美國味全食品熱心公益，將與 LA Weekly Asia 和網路知名紅人 “CupofTJ” 齊手打造慈善活動。活動邀請 TJ 主持，同時送上以美國味全食品為主，色香味俱全的暖心便當，以感謝醫護人員在嚴峻的疫情期間勇敢站在最前線，持續守護孩童們的健康。

問到 TJ 為什麼想要來參與這場活動？她提到，美國味全食品不但是家喻戶曉的明星食品大廠，還是她從小到大的回憶。這次的活動意義非凡，不但是美國味全食品的50週年慶，還能為醫護人員盡一份心力，是她這次受邀後二話不說馬上答應的原因。

“當我每次到超市購物時，美國味全的水餃一直是我購物車裡必買的商品，因為它不但超級美味、品質好、還非常方便！除了水餃，他們其他的商品一樣有口皆碑，每次看到有新品上架，我都無法抗拒的直接買下去！聽到這個活動時我真是受寵若驚，因為我真的是美國味全的忠實粉絲！” TJ 說。

TJ在網路小有名氣，她的 YouTube 平台現今擁有高達 52.6 萬訂閱人數，也希望能藉由此次和 LA Weekly Asia 、美國味全食品 (Wei-Chuan U.S.A.) 以及洛杉磯兒童醫院（Children’s Hospital Los Anegles）的合作，帶給所有的醫護人員更多正面力量，來度過這波艱難的疫情！