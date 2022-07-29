校車司機短缺 芝城公校將發免費公車卡

芝公校校車司機不足，新學年部分學生將無車可搭。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 公立學校即將在8月下旬開學，然而受到校車司機短缺影響，今年學生儘管住在距離學校很遠，仍可能無校車可搭，不過，屆時這些學生將可獲免費公車卡(CTA card)，部分符合自行接送資格者，每月則可拿到500元交通補助。

芝加哥教育 委員會(Chicago Board of Education)27日投票通過，新學年校車將以殘障及無家可歸學生為第一優先服務對象，其次為就讀磁力(magnet)與菁英(selective)項目的低收戶小學生。

芝公校 系統(CPS)執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)說，新學年公校可為1.5萬個已提出要求家庭的學生提供校車，但特殊教育學生如在學年間提出搭乘要求的話，或將迫使就讀距離住家較遠磁力學校、菁英學校的學生讓出車位。

他說，目前公校仍在進行評估，不過，無論如何，屆時只要住在沒有提供校車路線區域的公校生，都將獲得免費的芝加哥公車卡。

芝公校在上個學年，就已經為提供校車服務苦惱不已，當時不少家長在開學前幾天才收到通知稱不會有校車接送孩子，CPS解釋，主要因為他們也是從提供校車的公司得到消息，指部分司機在最後一刻辭職，而其中有些人是因為不願意接種新冠疫苗。

為解決學生交通問題，芝公校還因此向家長提供交通補貼，但仍有些孩子沒有交通工具到校而好幾個月上不了學，直到去年12月初，CPS都還在為特殊教育學生的上下學接送努力尋求方法解決。

部分不滿的家長更因此向伊州教育委員會(Illinois State Board of Education)投訴，致使芝公校被要求糾正。

芝加哥教委會委員布里蘭(Elizabeth Todd-Breland)敦促CPS一定要優先滿足有特殊需求學生的交通服務，「殘障學生一般都必須到離家較遠的學校接受特殊教育，假使沒有校車，等於剝奪了他們受教權。」

然而馬丁內茲似乎對於優先考慮接送特殊教育學生的做法，持謹慎保守態度，他表示，許多家長因為磁力與菁英學校提供便利的校車服務才去選讀。他也提到，公校將提供每個月500元，補貼給符合資格自己接送孩子的家長。