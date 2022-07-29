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芝加哥公校8月22日開學 強烈建議戴口罩

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥公校系統(CPS)執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)27日表示，新學年雖然不會執行強制口罩令，但將強烈建議師生在校園內戴上口罩。公校將在8月22日開學，比往年提早兩周。

馬丁內茲說，新學年的防疫措施不會有太大變動，其中自今年3月份就取消的強制口罩令，目前不考慮恢復實施，但學區雙周檢測的服務不會中斷，且每個學校都備有充分的家庭用病毒自測盒，學生如有需要可隨時索取。

他表示，會依據科學及公共衛生專家的建議做出防疫決定，公校一定會以提供安全學習環境為最首要任務。目前芝加哥市的新冠病毒社區傳播已經列入「高風險」，芝衛生局建議大家繼續接種疫苗，且在室內公共場所戴上口罩，一旦出現症狀就立刻進行檢測。

芝公校共有33萬名學生，為全美第三大學區，在6月15日上學年結束時，有54.4%的CPS直營學校的學生已經完全接種，而非直營的學校學生的完全接種率為45.5%。

報告指出，上個學年不包括特許學校的5萬8000名學生，其他的27萬2000名學生中，染疫病例達2萬2500個。

教委會已經批准了公校與Fisher Scientific Company8500萬元的合約，作為提供公校檢測劑及相關服務的費用，上個學年該公司為公校完成了150萬劑的檢測。數據顯示，92％的芝公校員工都已經完全接種。

芝教師工會副主席波特(Jackson Potter)則呼籲教委會支持增加學校人員配備，特別是提高護士人數。

公校 檢測 口罩

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