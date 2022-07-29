撥打社安局專線 4個時段等候時間短

伊州聯邦眾議員戴維斯(立者右一)邀請社安局為華人解答疑問，圖坐者右一為陳博眾。(特派員黃惠玲／攝影)

由於社會安全局(SSA)接獲電話查詢社安相關問題的次數於疫情期間暴增四倍，社安局大芝加哥 區辦公室在華埠一場座談會中，特別根據來電數據提供民眾最佳致電時間建議，社安局稱，早上8時到10時或下午4時到7時，周間的周三到周五，或每個月接近月末期，與工作人員通上話的等待時間都比較短。

這場座談日前由伊州聯邦眾議員戴維斯(Danny Davis)資深亞裔顧問馬森柱，邀請戴維斯與社安局大芝加哥地區總監阮道格(Doug Nguyen)及華語專員陳博眾等多位社安局工作人員，在芝英大廈講解並回答與會華人各種社安金、退休金 等疑義。

社安局專員陳博眾(中立者)說明社安局各項目申請流程。(特派員黃惠玲／攝影)

陳博眾表示，以芝加哥地區來說，要聯繫社安局可以直接到芝市的辦公室，其中最近華埠的在605 W. Washington，另方面當然也可以撥打電話(800)772-1213，陳博眾特別提到，不論是辦公室或是免費電話，都不需擔心不會英文，只要跟對方說「Chinese」，社安局就會安排會說中文的職員協助。

根據社安局統計，該局在疫情期的來電數，從每年2100萬通飆升到6100萬通，暴增的需求不僅使工作人員忙碌不已，民眾也常常因為等待社安局人員回應時間過長而抱怨頻頻。他在座談會中特別分享了等待社安局人員回答電話時間最短的信息。

他表示，設安全免費電話周一到周五從上午8時開放到晚間7時，一般而言中午用餐時間的等候時間最長，應避免在該時段撥打；而上午8時到10時以及下午4時到7時間，相對來說來電次數較少，等候時間也明顯較短；此外周三到周五以及每個月月末期間的來電數也比較少。

陳博眾說，社安局也提供了24小時的豐富自動化語音信息，假使只是一般問題，可以考慮聽取語音回覆。

當天還針對申請社安福利 的流程，以及配偶及殘障者社安福利等相關實用信息做了介紹。

阮道格說，以配偶為例，如果配偶一方沒有工作，那麼當有資格領取退休金時，該配偶可獲其丈夫或妻子退休金的50%，例如一方退休金時1000元，配偶也能拿到500元的退休金，如果配偶有工作，但退休金不足對方50%，社安局會補齊到50%。

他表示，當申領社安福利時，社安局會做好相應計算並給出方案，申請者不需要自己計算或處理。

一旦對社安福利有所質疑，在收到通知後60天內提起申訴，假使超過60天，則需要提交額外的書面說明，以證明為什麼未能在規定時間內申訴。