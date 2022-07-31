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8月每週三舉行免費義診 尹國權開創牙科醫師善行

本報芝加哥訊
尹醫生在過去16年裡，他一直跟隨“醫生無國界”（Doctors Without Borders）這一組織，免費服務遠在印度西部落後地區，為一些極端貧困中的無家可歸的吉普賽家庭默默獻出愛心。
尹醫生在過去16年裡，他一直跟隨“醫生無國界”（Doctors Without Borders）這一組織，免費服務遠在印度西部落後地區，為一些極端貧困中的無家可歸的吉普賽家庭默默獻出愛心。

尹國權牙科醫師診所，為回饋社區，照顧到區內貧困，體恤受牙疾困擾而沒能力看診的的居居，將於8月在該診所舉行全日牙科免費義診，歡迎有需要人前往登記。

免費義診計劃在八月每星期三上午十時至下午五時 特設免費牙科診療 （只限新病人）免費項目：全口檢驗及提供治療方案，全口或單位X 光照片，補牙及脫牙，全部免費。因時間限定関係，脫智慧齒手術，牙根管手術，種植牙齒手術，牙托及洗牙及牙周病治療，暫時不包括在內。

有需要者，請於八月週三上午九點前往尹醫生診所登記，先到先診，每日只能接受25 -30人。診所地址：中國城永話街2262 S. Wentworth Ave., Chicago IL. 2262 號2樓。

尹國權牙科醫師，在芝加哥行醫多年，是芝加哥華人社區首個舉辦免費義診醫師，其善行不單止免費義診，在過往十多年，都心繫社區草根，耆老及貧困華人，持續多年都會出錢出力，在聖誕或新年期間，以不同形式，送物、送餐將歡樂帶給區內居民，包括樂宜居及芝英大廈等居民。

尹醫生更是美國華人聯合會（UCA）的創始會員，他十分認同和支援UCA所宣導“服務、引領、激勵”的理念，所以在過去16年裡，他一直跟隨“醫生無國界”（Doctors Without Borders）這一組織，免費服務遠在印度西部落後地區，默默將愛心獻出。

個人能力，個人善行不景是有限，尹醫生希望新生代，有卓越成就者，更能成為UCA抱負接班人，更於2019年1月27日，以UCA伊州分會名義舉辦的“餃子宴”，在迎春慶典暨慈善活動大會現場上更為十名學生提供了獎學金。這十名學生將分享總額3500至4000美元的資助。尹醫生希望以資助更多的學生理念，激勵新一代，砥礪前行，繼續宣導UCA善行，以“服務、引領、激勵”的精神，成為新一代海外華人的中流砥柱。

位中國城永話街2262 S. Wentworth Ave., Chicago I...
位中國城永話街2262 S. Wentworth Ave., Chicago IL. 2262 號2樓尹國權牙科醫師診所。
尹國權醫學博士(前左一)善行是兼持著UCA“服務、引領、激勵”的理念。
尹國權醫學博士(前左一)善行是兼持著UCA“服務、引領、激勵”的理念。
尹醫生透過獎學金，成就UCA理念，將善行推廣至新生代。
尹醫生透過獎學金，成就UCA理念，將善行推廣至新生代。

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