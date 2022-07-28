8年5億… 芝加哥謝德水族館改建計畫過關

謝德水族館的改造計畫中，包括增建博物館入口的戶外廳(圖右側圓形處)。(謝德水族館提供)

芝加哥 謝德水族館(Shedd Aquarium)設計與展覽副總裁黑澤爾(Sarah Hezel)26日表示，耗資5億、預期工程期八年的水族館改造計畫，將已經通過規畫委員會(The planning commission)的許可，目前增建全新的入口大廳、擴建露天平台已經展開工程，最受期待的40呎海底隧道已確認列入計畫，但施工日期仍未定。

黑澤爾說，第一階段將對內部設計進行大規模裝修，預計花費四年時間2026年完成，施工期間，水族館將保持開放，這項整建工程為該館的「百年承諾」計畫，在第一階段完工後將隨即推出第二階段改造。

此外，緊鄰士兵球場與富地博物館 (Field Museum)的水族館，周圍有四畝綠地，目前已展開翻修，完工後將讓遊客一走進水族館園區，就能與大自然互動，其園藝團隊將打造一座「動植物遷徙花園」，園內有完整生態系統，提供包括昆蟲、鳥類與其他來自世界各地的生物，都可以在花園休憩。

為期八年的改造工程，將重新打造該館成為最現代化與創新的水族館，其中包括增強互動與身臨其境的展覽，此外，也將通過研究與科學，來因應全球野生動物危機的需求。

謝德水族館創館後，曾進行過兩次大改造，包括1991年興建了現在的海洋館，2003年又增加野生珊瑚館(Wild Reef)，不過，新的八年改造計畫，不會再擴大展場，目前水族館面積為45萬平方呎。

新改造計畫中的大部分預算 ，將用在第一階段的工程，主要為更新內部原始標誌性建築，包括將現有的六處歷史性藝廊現代化，強化現有動物的棲息環境，重新恢復不會阻擋芝加哥天際線的原始設計窗戶，以及改造公共空間與設施。

其他的主要變化，還包括把科學與教育實驗室班到一樓主樓層，禮品店移到主入口區，創建一個連接水族館與海洋館間的燧道，而燧道上方將打造成全玻璃的大型水族箱，讓遊客進入時可以彷彿在「海底漫步」，該水族箱預計長35呎，容量達19萬加侖。