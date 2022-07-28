加蓋屋頂…士兵球場改造 芝市長公布3方案

芝市府計畫將士兵球場加蓋，使其成為四季均可使用的空間。(芝市府提供)

芝加哥 市市長萊特福特日前公布士兵球場(Soldier Field)最新計畫，為了留住美式足球 芝加哥熊隊繼續以該地點為主場，市府提出三大改造方案，其中主要包括投資22億元將現在的球場加蓋屋頂，此外，也將會把座位數從現有的6萬1500個擴充到7萬，而美食與飲料販賣區也計畫大幅擴增四倍。

萊特福特說，她已經跟熊隊主席麥卡斯基(George McCaskey)談過加蓋提案，目前市府仍在與熊隊及美式足球聯盟(NFL )繼續協商討論，她相信球隊會把加蓋的提議列入慎重考慮。

不過，市長也不排除熊隊最終仍舊選擇離開芝城的可能性，屆時是否會將加蓋的球場開放給另一個球隊進駐？萊特福特表示，這也是一種選項，而且不少城市就有兩支NFL球隊。

根據市府公布的信息，三個改造提案，包括「屋頂完全加蓋」、「在球場兩端興建柱子，為球場加蓋準備就緒」、「將士兵球場修漸為多功能體育館」，這幾個提案經費初估需要9億到22億間。

三方案的主要改造內容：

芝市府提出三個改造士兵球場方案，其中包括打造多功能空間。(芝市府提供)

●觀眾席總數從6萬1500個增加到7萬個。

●球場包廂數目從133個增加到140個。

●增加六個主要俱樂部與體驗區。

●餐飲販售區的面積從5萬平方呎擴大到20萬平方呎。

●增加20個二級俱樂部與活動區。

●創造更靈活的空間與多用途場地，包括四個可容納5000到6萬人的場地。

萊特福特還表示，市府也考慮將球場的冠名權出售，不過，伊州前州長逵恩(Pat Quinn)正發起簽署反對，逵恩表示，應該透過公投讓芝加哥人決定政府是否有權將士兵球場的冠名權出售，因為該球場當時是為了紀念與彰顯軍人的貢獻而命名。

芝加哥熊隊在去年已經跟芝城郊區阿靈頓高地市(Arlington Heights)的原賽馬場，簽訂購入326畝地的合約，並有意在當地建造新的熊隊球場，不過，球隊總裁飛利浦(Ted Phillips)說，這項交易至少要到2023年初才可能達成最終協議。

熊隊在1971年與芝市士兵球場簽下租約，該合約要到2033年才到期，由芝加哥公園管理局擁有的球場，曾在2022年花了6.9億翻修，但熊隊一直對球場座位不足、停車位不夠常期不滿，目前球場座位共6萬1500個，為全美NFL中容量最小的球場。