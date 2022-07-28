伊州長：谷歌1.05億元入駐湯普森大樓定案

湯普森州府大樓位於芝加哥市環區中心。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州州長普立茲克與伊州中心管理服務廳(Department of Central Management Serivces，CMS)27日宣布，州府已經與JRTC控股公司完成位於芝市中心的湯普森州府大樓(James R. Thompson Center)產權轉讓，而科技巨頭谷歌 公司將接手大樓，並進駐成為新主人。

這項交易是在州府、開發商雷雪克(Michael Reschke)及谷歌三方協商下完成，谷歌已經同意以1.05億買下大樓，且已經就該建築的改造開發達成協議，待大樓修建完工後，谷歌將以此作為芝加哥 總部。

湯普森大樓由著名的後現代建築師Helmut Jahn設計，當年造價1億7200萬元，由於外牆的玻璃透光，裡面的冷氣系統不足來排熱。該建物從1985年啟用至今，因為年久失修，尤其大樓基礎設施面臨昂貴的維修費用，因此去留近來受到爭議，部分民代並積極推動將該樓出售。

根據文件，這筆1.05億的交易，比去年的售價7000萬元高出3000多萬，主要因為該公司希望拿下大樓百分之百的產權。協議指出，伊州將拿到3000萬現金，以及南拉謝爾大道(S. LaShall Ave.)115號(前BMO Harris Bank)大樓其中約價值7500萬的辦公空間。

普立茲克說，谷歌是芝加哥最重要的公司之一，更是社區不可分割的一部份，「你們在投資 我們的未來同時，也在投資自己的未來」。在波音公司、卡特彼勒(Caterpillar)等大企業相繼出走伊州之後，成功出售湯普森大樓並吸引谷歌進駐，無疑使即將競選連任的普立茲克如虎添翼。

谷歌芝加哥負責人桑德爾(Karen Sauder)表示，谷歌覺得湯普森大樓不僅僅是一棟建築，更期待未來該公司進駐後，為城市與環區帶來新的生命。她說，就像谷歌目前在西區富爾頓市場(Fulton Market)的發展一樣，谷歌以扮演帶動社區活力的角色自豪。

谷歌在過去20年來，在芝城的員工從兩人增長到現在的2000人，谷歌富爾頓市場擁有兩棟建築，分別位於1000 W. Fulton St.以及210 N. Carpenter St.，這家科技公司此前曾表示，計畫在包括芝加哥在內的全美多個城市增加數千名員工。

芝市長萊特福特稱這項交易「激動人心」，她說，谷歌進駐後將可振興環區經濟中心，帶動更多投資入駐。