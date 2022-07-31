Hard Rock Casino 娛樂中心越南裔群星演唱會歡樂完滿

Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦的越南裔群星演唱會歡樂完滿,左上圖為著名男歌手 Lam Truong(藍祥）和 Hard Rock 執行主持人 Ly Voong 右。

Hard Rock Casino Northern Indiana 硬石賭場娛樂中心 7/24日晚舉辦的越南 裔演藝界明星演唱會歡樂完滿。1500多位大芝加哥地區的越南裔賓客觀看了這場群星演唱會，來自越南的著名男歌手 Lam Truong(藍祥），和來自越南正在當紅的女歌手 Huong Tram 以及美國本土非常受歡迎的越南裔歌手 Dan Nguyen 和 Nguyen Hong Nhung 等群星聯合演繹了多首經典流行歌曲[Mua Phi Truong]、[Tinh Don Phuong]、[Tinh Thoi Xot Xa]等，多位歌手與觀眾互動，讓現場氣氛高潮迭起，充滿歡樂，明星們的給力表演，以及硬石賭場高级劇場 先進的燈光和音響系統，為現場觀眾帶來了一場高級的視覺盛宴！

擁有占地面積20萬平方英尺、總投資3億美元的全新的頂級娛樂中心 Hard Rock Casino 坐落在印州的 Gary 市、密歇根湖岸边岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心。硬石賭場除有 YouYu Noodle Bar 中餐廳外，還配備 Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利Constant Grind Coffee，三明治西點。還有 Hard Rock 堪稱六星級的博彩娛樂設施。無論从精致的餐饮到精彩多元的娛樂項目都為賓客量身訂做！讓您吃得好玩得好，是您休閑娛樂的好去處！

Hard Rock Casino 高级劇場在接著的 9/9，還有一場脫口秀供大家欣賞，由美國脫口秀/影視明星歐陽萬成（Jimmy O. Yang）主演，詳細購票信息，可到網站查詢：https://reurl.cc/6ZxWeb。歡迎大家觀賞（本次演出僅限 21歲及以上者）。若要了解更多關於 9/9 脫口秀的詳情，歡迎致電亞洲服務團隊。

亞裔 市場發展部總監 Jenny Moy（219）895-2452或發送電子郵件至 [email protected]（通曉粵語/英文），行政主持人邵建業(JJ)（219）895-2743或 [email protected]（通曉粵語/普通話）,執行主持人 Ly Voong（219）895-2762 或 [email protected]（通曉越南語、粵語/普通話）,亞裔服務團隊成員還包括：Ichun Storer 219.314.3481 [email protected],Kelvin Chen 219.895.3096,[email protected] Mak, [email protected],Dana Broertjes 219.781.4838,[email protected],

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