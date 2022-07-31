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Hard Rock Casino 娛樂中心越南裔群星演唱會歡樂完滿

本報芝加哥訊
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦的越南裔群星演唱會歡樂完滿,左上圖為著名男歌手 Lam Truong(藍祥）和 Hard Rock 執行主持人 Ly Voong 右。
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦的越南裔群星演唱會歡樂完滿,左上圖為著名男歌手 Lam Truong(藍祥）和 Hard Rock 執行主持人 Ly Voong 右。

Hard Rock Casino Northern Indiana 硬石賭場娛樂中心 7/24日晚舉辦的越南裔演藝界明星演唱會歡樂完滿。1500多位大芝加哥地區的越南裔賓客觀看了這場群星演唱會，來自越南的著名男歌手 Lam Truong(藍祥），和來自越南正在當紅的女歌手 Huong Tram 以及美國本土非常受歡迎的越南裔歌手 Dan Nguyen 和 Nguyen Hong Nhung 等群星聯合演繹了多首經典流行歌曲[Mua Phi Truong]、[Tinh Don Phuong]、[Tinh Thoi Xot Xa]等，多位歌手與觀眾互動，讓現場氣氛高潮迭起，充滿歡樂，明星們的給力表演，以及硬石賭場高级劇場先進的燈光和音響系統，為現場觀眾帶來了一場高級的視覺盛宴！

擁有占地面積20萬平方英尺、總投資3億美元的全新的頂級娛樂中心 Hard Rock Casino 坐落在印州的 Gary 市、密歇根湖岸边岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心。硬石賭場除有 YouYu Noodle Bar 中餐廳外，還配備 Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利Constant Grind Coffee，三明治西點。還有 Hard Rock 堪稱六星級的博彩娛樂設施。無論从精致的餐饮到精彩多元的娛樂項目都為賓客量身訂做！讓您吃得好玩得好，是您休閑娛樂的好去處！

Hard Rock Casino 高级劇場在接著的 9/9，還有一場脫口秀供大家欣賞，由美國脫口秀/影視明星歐陽萬成（Jimmy O. Yang）主演，詳細購票信息，可到網站查詢：https://reurl.cc/6ZxWeb。歡迎大家觀賞（本次演出僅限 21歲及以上者）。若要了解更多關於 9/9 脫口秀的詳情，歡迎致電亞洲服務團隊。

亞裔市場發展部總監 Jenny Moy（219）895-2452或發送電子郵件至 [email protected]（通曉粵語/英文），行政主持人邵建業(JJ)（219）895-2743或 [email protected]（通曉粵語/普通話）,執行主持人 Ly Voong（219）895-2762 或 [email protected]（通曉越南語、粵語/普通話）,亞裔服務團隊成員還包括：Ichun Storer 219.314.3481 [email protected],Kelvin Chen 219.895.3096,[email protected] Mak,  [email protected],Dana Broertjes 219.781.4838,[email protected],

。有關 Hard Rock International的更多信息，歡迎訪問：www.hardrock.com或shop.hardrock.com。

Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦的越南裔群星演唱會歡樂完滿,左為著...
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦的越南裔群星演唱會歡樂完滿,左為著名男歌手 Lam Truong(藍祥）和 Hard Rock 執行主持人 Ly Voong 合照。
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦的越南裔群星演唱會座無虛席！
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦的越南裔群星演唱會座無虛席！
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦的越南裔群星演唱會歡樂完滿,圖為美...
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦的越南裔群星演唱會歡樂完滿,圖為美國本土非常受歡迎的越南裔歌手 Nguyen Hong Nhung 表演。
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦的越南裔群星演唱會歡樂完滿,圖為美...
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦的越南裔群星演唱會歡樂完滿,圖為美國本土非常受歡迎的越南裔歌手 Dan Nguyen 表演。

越南 亞裔 劇場

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