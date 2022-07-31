國泰銀行慶祝60週年提供多重企業優惠更【商】一層樓

國泰銀行慶祝60週年，提供多重企業優惠更【商】一層樓！

國泰銀行慶祝60週年，提供多重企業優惠，即日起至10月31日，凡開立精簡商業支票 戶口，首6個月$0月費1。開立商業分析支票帳戶，首6個月在原有收益積分基礎上，可享受額外50個基點2，讓企業更【商】一層樓。為了回饋客戶，國泰銀行會在優惠期內豁免匯入匯款費用，每月減免高達3筆3。另外，還會豁免 Autobooks 首2個月的月費4，Autobooks 是網銀內置的會計工具，可幫助您輕鬆開票、結款。更【商】一層樓優惠專案的客戶還可以享受以下福利，不另收費：*支票帳戶入門套組，含臨時支票、存款單和背書印章5。*商業網上銀行服務，含電子繳費服務、電子結單和 QuickBooks 對接，限時商戶刷卡服務優惠7同時進行中，立即向國泰銀行芝加哥中國城分行：312-225-5991 和 Westmont分行：630-325-7988 查詢！

國泰銀行是國泰萬通金控公司（那斯達克：CATY）的子公司。1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。如今，國泰銀行在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京 、上海和台北設有代表處。國泰銀行在2022年迎來國泰銀行的鑽石禧年紀念；走過60載、再邁向未來，國泰銀行始終勇往直前、不斷超越，只為心懷夢想的您。請瀏覽 cathaybank.com 獲取更多訊息。美國聯邦存款保險 公司（FDIC）保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款帳戶。