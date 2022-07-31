代表全球汽車工業最高貢獻殊榮 萬向集團董事長魯偉鼎接受在美頒獎

萬向集團董事長魯偉鼎(中)代表其先父魯冠球接受汽車名人堂主辦單位頒獎。

大底特律汽車 名人堂 Automotive Hall of Fame，已於2022年7月21日晚六時，假底特律The ICON Center舉辦了一年一度隆重盛大的頒獎典禮，頒獎給對汽車工業界有重大特殊貢獻之人士，在上千貴賓的矚目下，正式拉開序幕。

本年度入選名人堂的名人共有六位，令人振奮的是中國杭州企業家，萬向集團的前董事長魯冠球先生也榮獲入選。魯冠球的長子現任董事長魯偉鼎先生，特地從中囯來到大會，代表該公司接受此項殊榮。

魯董事長在會場上受獎時，以中文致辭並由其姊夫萬向集團美國公司總裁倪頻先生做英文翻譯。魯偉鼎説,先父魯冠球先生是農家子弟出身，從腳踏車，汽車零部件，到電動車 零部件，到Karma 電動車等等，都是腳踏實地的去經營，魯董事長表示今後公司將繼續萬向集團的理念和精神，持續在汽車及多項事業中努力服務，並永續發揚光大，以慰老父在天之靈。

魯冠球先生的生平事蹟和親筆簽名的名人石刻板都已懸掛在汽車名人堂內，供人們參觀敬仰。

汽車名人堂在1939年成立於美國汽車之都底特律，代表全球汽車行業的最高榮譽，旨在表彰對汽車行業做出巨大貢獻的企業家和領路人，提高公眾對汽車行業靈魂人物的理解和認識。汽車名人堂的博物館 ，是底特律汽車城的地標建築之一，也是各國汽車愛好者的朝聖之地。每一位元入選名人堂的汽車領袖，都會在博物館的展臺中，為世人訴說他們以及他們所代表的企業在汽車行業的豐功偉績及心露歷程。

中國萬向於1994年，在芝加哥成立萬向美國公司。2000年，萬向整體收購了美國舍勒公司。2001年8月28日，萬向又收購了美國的納斯達克上市公司UAI公司，開創了中國民營企業收購海外上市公司的先河，是中國鄉鎮企業收購海外上市公司的第一案。2016年底，萬向被中國政府認定為符合新能源車核入標準，增程式純電動乘用車項目獲批。

魯冠球在2003年至2005年間常年在中國大陸財富排行榜上列前十位。2007年福布斯中國大陸富豪榜，魯冠球以131.3億元人民幣的身家位列第33。2015年胡潤富豪排行榜中，魯冠球以370億元人民幣身價列第37位。2016年胡潤富豪榜中，以550億元人民幣列第18位，為中國經濟開放後眾多傑出成功企業家之一 (本報底特律徐鳳謙)。