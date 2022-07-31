我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

代表全球汽車工業最高貢獻殊榮 萬向集團董事長魯偉鼎接受在美頒獎

本報芝加哥訊
萬向集團董事長魯偉鼎(中)代表其先父魯冠球接受汽車名人堂主辦單位頒獎。
萬向集團董事長魯偉鼎(中)代表其先父魯冠球接受汽車名人堂主辦單位頒獎。

大底特律汽車名人堂 Automotive Hall of Fame，已於2022年7月21日晚六時，假底特律The ICON Center舉辦了一年一度隆重盛大的頒獎典禮，頒獎給對汽車工業界有重大特殊貢獻之人士，在上千貴賓的矚目下，正式拉開序幕。

 本年度入選名人堂的名人共有六位，令人振奮的是中國杭州企業家，萬向集團的前董事長魯冠球先生也榮獲入選。魯冠球的長子現任董事長魯偉鼎先生，特地從中囯來到大會，代表該公司接受此項殊榮。

 魯董事長在會場上受獎時，以中文致辭並由其姊夫萬向集團美國公司總裁倪頻先生做英文翻譯。魯偉鼎説,先父魯冠球先生是農家子弟出身，從腳踏車，汽車零部件，到電動車零部件，到Karma 電動車等等，都是腳踏實地的去經營，魯董事長表示今後公司將繼續萬向集團的理念和精神，持續在汽車及多項事業中努力服務，並永續發揚光大，以慰老父在天之靈。

 魯冠球先生的生平事蹟和親筆簽名的名人石刻板都已懸掛在汽車名人堂內，供人們參觀敬仰。

 汽車名人堂在1939年成立於美國汽車之都底特律，代表全球汽車行業的最高榮譽，旨在表彰對汽車行業做出巨大貢獻的企業家和領路人，提高公眾對汽車行業靈魂人物的理解和認識。汽車名人堂的博物館，是底特律汽車城的地標建築之一，也是各國汽車愛好者的朝聖之地。每一位元入選名人堂的汽車領袖，都會在博物館的展臺中，為世人訴說他們以及他們所代表的企業在汽車行業的豐功偉績及心露歷程。

 中國萬向於1994年，在芝加哥成立萬向美國公司。2000年，萬向整體收購了美國舍勒公司。2001年8月28日，萬向又收購了美國的納斯達克上市公司UAI公司，開創了中國民營企業收購海外上市公司的先河，是中國鄉鎮企業收購海外上市公司的第一案。2016年底，萬向被中國政府認定為符合新能源車核入標準，增程式純電動乘用車項目獲批。

魯冠球在2003年至2005年間常年在中國大陸財富排行榜上列前十位。2007年福布斯中國大陸富豪榜，魯冠球以131.3億元人民幣的身家位列第33。2015年胡潤富豪排行榜中，魯冠球以370億元人民幣身價列第37位。2016年胡潤富豪榜中，以550億元人民幣列第18位，為中國經濟開放後眾多傑出成功企業家之一 (本報底特律徐鳳謙)。

來自全球上千名推動汽車工業，貢獻及愛好者盛裝晚宴，共同慶祝汽車移動行業的創新和領...
來自全球上千名推動汽車工業，貢獻及愛好者盛裝晚宴，共同慶祝汽車移動行業的創新和領導地位。
魯氏父子在其先父魯漢球看板前合照。
魯氏父子在其先父魯漢球看板前合照。
魯偉鼎董事長觀看展場看板。
魯偉鼎董事長觀看展場看板。
安裝有 2022 名入選者簽名的大理石牌匾，魯冠球是唯一中國人。
安裝有 2022 名入選者簽名的大理石牌匾，魯冠球是唯一中國人。
萬向集團魯偉鼎在大會上發表演說。
萬向集團魯偉鼎在大會上發表演說。
萬向美國公司總裁倪頻( 右)作現場翻譯。
萬向美國公司總裁倪頻( 右)作現場翻譯。
世界日報麥芝根州辦事處主任徐鳳謙(左) 為萬向集團董事長鲁偉鼎(右)作現場採訪報...
世界日報麥芝根州辦事處主任徐鳳謙(左) 為萬向集團董事長鲁偉鼎(右)作現場採訪報導。
萬向美國公司總裁倪頻展示該公司領導汽車工業的許多特别配置。
萬向美國公司總裁倪頻展示該公司領導汽車工業的許多特别配置。
首個登上汽車名人堂的中國人前萬向創始人魯冠球。
首個登上汽車名人堂的中國人前萬向創始人魯冠球。

汽車 博物館 電動車

上一則

8月每週三舉行免費義診 尹國權開創牙科醫師善行

下一則

夏州夫婦涉盜用德州亡童身分35年 被控「密謀反政府」

延伸閱讀

德國明年起削減電動車補貼 特斯拉等高價EV恐受衝擊

德國明年起削減電動車補貼 特斯拉等高價EV恐受衝擊
美國郵政將擴充 電動車車隊規模

美國郵政將擴充 電動車車隊規模
為爭取政府補助 特斯拉可望開放他牌使用超級充電樁

為爭取政府補助 特斯拉可望開放他牌使用超級充電樁
林志穎駕Model X自撞起火 為何電動車燒起來不易撲滅？

林志穎駕Model X自撞起火 為何電動車燒起來不易撲滅？
亞裔名人堂7月30日舉辦音樂盛典 支援仇恨犯罪倖存者

亞裔名人堂7月30日舉辦音樂盛典 支援仇恨犯罪倖存者
越南電動車籌資 瑞信、花旗助陣

越南電動車籌資 瑞信、花旗助陣

熱門新聞

范迪文。(本報檔案照片)

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

2022-07-27 21:04
年僅29歲的桑妮雅.康遭前夫槍殺。(GoFundme網站截圖)

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

2022-07-25 13:07
聖安東尼奧「美景山」好區一處單間公寓，是加建後屋，頗受矚目 。(Craigslist)

好區後院搭屋 租學生省事又好賺

2022-07-25 02:00
佛州州長德桑提斯說，中國在佛州大量購入農地，可能帶來一些問題。(路透)

德桑提斯：中國企業狂買佛州農地「是個大問題」

2022-07-23 21:45
凱瑞有大城市的富裕和便利，但依然保存閒適的南方小鎮風情。(記者王明心／攝影)

舒適、高薪、犯罪率低…北卡凱瑞登全美最富裕城

2022-07-27 02:14
亞歷山卓市河濱有「水上計程車」，可直達華府的河濱公園，交通便利，也是旅遊熱門體驗項目之一。（記者張筠╱攝影）

全美最佳旅遊城 南卡查爾斯頓拿第一

2022-07-23 10:56

超人氣

更多 >
兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元
已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走

已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走
軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉

軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉
川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時
波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害