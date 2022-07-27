伊州娛樂大麻銷售額及稅金 雙雙增長5成

伊州近日又核發額外149張新的大麻店執照，預料將再次衝高娛樂大麻銷量。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州娛樂大麻銷售額以及相關稅收在剛結束的財年雙雙增長了五成，統計顯示，到6月30日為止，該州持有執照的大麻零售商共售出總金額15億的大麻，向政府繳交稅金也高達4億4500萬元。

除了向州府繳交了鉅額稅金外，地方政府財庫也收穫豐富，根據統計，地方政府從大麻銷售總額所拿到的稅收，從前個財年的8300萬跳升到剛結束財年的1億4600萬，增幅高達77％。

伊州 州長普立茲克表示，這些大麻銷售帶來的額外稅收，將重新投資 於幾十年來遭受各種挑戰與衝擊的社區，根據伊州法律，大麻銷售稅的25%，將用在貧窮、暴力與毒品充斥的地區。

到目前為止，伊州已經通過恢復、在投資與更新(Restore、Reinvest、Renew)的3R計畫，提供高達1.3億元的大麻銷售而增加的收入，幫助一些弱勢社區，並推出預防暴力、加強心理健康等項目。

過去兩個月間，伊州的大麻每個月銷量略有下降，但仍比去年高，總體而言，該州從2020年1月開放娛樂大麻合法化 以來，大麻銷售金額穩步攀升。

在此同時，經過多次推遲的新的大麻經銷商執照發放，上周終於定案，這次伊州共發出149張新的大麻銷售點營業許可，在生力軍加入市場後，預計銷售金額將繼續增長。

與娛樂大麻相比，早在2015年就開放的醫用大麻目前需求已趨平穩，今年至今的銷售額為1.8億。

雖然大麻市場在全美各地遍地開花，也有不錯的銷售成績，但大型大麻公司的股價在過去一年大幅下挫，主要原因出在這些公司面臨各種財務與監管問題，以及聯邦至今仍將大麻訂為犯罪項目。