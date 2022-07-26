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警訊：芝5非裔結夥 華埠連續持槍搶劫

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝警方表示，5月25日到7月19日間的持槍搶劫，疑均為五人非裔同夥涉案，圖為攝影監視器拍下7月16日凌晨1時在普林斯頓大道夾22街口的搶劫。(芝城華埠治安互助隊)
芝警方表示，5月25日到7月19日間的持槍搶劫，疑均為五人非裔同夥涉案，圖為攝影監視器拍下7月16日凌晨1時在普林斯頓大道夾22街口的搶劫。(芝城華埠治安互助隊)

芝加哥警察局24日發布警訊指出，從5月到7月期間，華埠發生多達九起持槍搶劫案，請民眾務必提高警覺。此外，芝加哥第九警分局25日公布過去一周報告顯示，18日到24日期間，華埠治安事件多達15宗，為近期新高。

警局表示，通過受害者描述，搶匪為五名非裔男子，年齡在15到28歲間，作案時穿著黑色衣物，且每個人都持有手槍，劫匪得手後乘坐白色或銀色的轎車、休旅車逃逸。這九宗搶劫案件的時間、地點如下：

─7月19日上午11時1分，普林斯頓大道夾23街口。

─7月16日凌晨1時10分，永活街夾23街口。

─7月16日凌晨1時13分，23街200號附近。

─7月3日晚間10時20分，南路易斯大道(S. Louie Parkway)夾19街口。

─7月2日凌晨12時13分，南湯姆大道(S. Tom Parkway)夾19街口。

─6月22日凌晨2時11分，永活街夾23街口。

─6月17日凌晨12時30分到45分間，永活街夾23街口。

─5月25日凌晨1時4分，永活街夾23街口。

─5月25日凌晨1時2分，22小街200號附近。

警方指出，其中7月16日與5月25日均為連續犯案，此外，搶匪作案以午夜、凌晨時段居多，民眾如在這些時間外出，尤其要留意四周。

警方也提供多個加強自保建議，包括：隨時注意四周情況；立即舉報任何可疑行為或活動；如果一旦遇到搶匪應保持冷靜；永遠不要試圖追緝嫌犯，應立即提供信息給警察；如有監視影片，請保存以供警察調查使用；如有目擊者，別忘了索取他們的聯繫信息；立即撥打911報案，並盡可能留在現場；車輛引擎如果開著，絕對不要把鑰匙留在車內。

芝警局表示，如果有任何有關上述搶案嫌犯信息，可撥打(312)747-8384舉報。

九分局華埠治安周報顯示，過去七天的案件中，偷竊案占8宗最多，入室竊盜有兩起，搶劫一宗，騷擾一起，偷竊車輛兩起，毆打一起。

九分局也宣布將在8月2日晚間5時到8時，在Cornell Square Park舉行「警民之夜」，希望大家踴躍出席，一起強化警民友誼，合作促進社區安全。

華埠 警察 芝加哥

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