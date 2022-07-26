芝男捷運站推人、連續華埠縱火 法官判緩刑免關引爭議

29歲的蘇克勞。(芝加哥警局)

多次在芝城華埠縱火 ，且試圖在芝加哥捷運橘線羅斯福路車站將一名陌生女子推落鐵軌的男子蘇克勞(kevin Sukraw，29歲)，在承認嚴重毆打乘客及多起縱火罪後，檢察官與他達成撤銷謀殺未遂控罪的協議，而全案日前由法官奇安帕斯(Paggy Chiampas)判處緩刑，由於該名男子曾頻繁現身華埠，此判決結果傳出引發爭議。

根據法院紀錄，這名來自印第安納州的男子，是在2020年11月時，跟蹤一名女性到羅斯福路橘線車站，然後試圖將她從月台推落鐵軌，受害者在距離月台邊緣處跌倒，幸無大礙，其他目擊者立刻抱住蘇克勞直到警察 到場。

蘇克勞當時告訴警察，他推陌生女性是因為「很生氣」，之後他被送到西北大學醫院進行精神狀況評估，在警察未對他控罪前，他離開了醫院。

在此事件後的6月21日晚間11時左右，華埠多處垃圾桶發生遭人縱火情形，經調閱監視攝影機，有處理過蘇克勞案件的警察發現，縱火犯就是曾經在月台推人的嫌犯。

華埠縱火案兩個月後(8月12日)，警方在河北區的商店偷竊案及毆打案件中逮捕了蘇克勞，接著查出他有上述相關案底，儘管如此，蘇克勞並沒有因為CTA事件或縱火案被起訴，芝加哥警局紀錄顯示，他甚至沒有上法院，就在繳交保釋金後釋放。

兩天後，警方在華埠看見蘇克勞，再度以縱火通緝犯嫌疑將他拘留，檢察官隨後對他提控謀殺未遂、縱火等罪。然而最近的判決，雖然蘇克勞認罪，但最終仍獲緩刑。

至於為何他可以涉嫌企圖謀殺仍多次被釋放？芝警局一名發言人稱，應該要去詢問伊州庫克郡檢察官辦公室。檢察官辦公室回應，他們直到警察聯繫檢察官重案組後，才知道這人的存在，且他們審查證據後，已經向蘇克勞提控蓄意謀殺與縱火罪。

蘇克勞直到最近仍常在華埠現身，根據華埠廣場的監視影片顯示，他已經簡短頭髮，由於之前有多次攻擊他人紀錄，民眾、商家最好提高警覺。