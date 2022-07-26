陽光盃華裔青少年作文賽即起徵稿

陽光盃華裔青少年創意作文賽日前舉行發布會。(主辦單位提供)

芝北中文中心日前宣布，第二屆陽光盃華裔 青少年創意作文大賽，即起開放25歲以下海外華裔青少年報名，截止收件日為10月5日，特等獎得主可獲iphone。

發布會由兩位芝北中文中心學生曹博超和曹博越主持。芝北中文中心校長滿素潔表示，希望通過比賽，讓小朋友們提高他們的寫作能力，並感受到中華文字之美，文化之美。

美亞健康協會執行主任劉紅、大芝加哥 地區婦女商會會長倪愛榮、芝加哥人民藝術團團長劉曄、美洲華裔博物館館長劉振斌、華埠 更好團結聯盟執行主任陳本恩等人均出席了這場線上發布會，並表達對賽事的支持。

本屆大賽評委團成員包括Julia Kessel、滿素潔、瀟雨、張金豔、張敏等。

有意參加徵文者，創作題材不限但字數不能超過1500字，每人可提交兩篇文章，報名表可直接上網填寫，網址： https://reurl.cc/jGdyOD。

參賽者需留意先把作文完成再填報名表，屆時文章跟報名表同時提交。

比賽按年齡分為青年組(18-25歲)、青少年組(12-17歲)、兒童組(6-11歲)，每組將選出一等到五等獎，獎金10到70元不等，此外還將另外選出一名特等獎。