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佛光家庭支持健行公益 VEGRUN 北美洲路跑圓滿結束

本報芝的哥訊
佛光家庭騎車在大型VEGRUN看板前留影。
佛光家庭騎車在大型VEGRUN看板前留影。

2022全球VEGRUN北美洲最後一天圓滿路跑,芝加哥協會也於7月16日上午九點半,由第一分會承辦,在道場附近的Greene Valley Forest Reserve公園舉行圓滿場,住持永嘉法師，監寺有恆法師及佛光人闔家,下至六歲上至82歳都來歡喜參加。前一天下了一整天的雨， 似乎是佛菩薩爲了今天的活動灑淨祝福。第一分會在會長陳林采菱帶領下，崔萍燕師姐與女兒鄭藹如用心親手製作手工背袋跟大衆結緣，詹尹惠與蔡碧真師姐貼心的將食物與水放入每位參加者袋内方便取用，都是在實踐佛光人的【三好 四給】。

住持開示路跑活動與大自然結合，重視環保；環保更要心保，内心清淨，護生護蔬，才能夠真正的做到保護環境生態。協會會長周邁平感謝分會長與幹部們的用心承辦， 也感謝所有佛光人的參與； 因爲有您們的護持，給了主辦協會信心， 也給了承辦分會歡喜， 自己也健身受益，自利利他， 是大乘菩薩道的行者。 第一分會會長也感謝大家一起來圓滿這次的活動。

近40位的佛光會員與親友們在住持的哨音聲響起，一起奮力向前衝出，沿途大半都是大樹綠蔭遮陽涼爽的步道， 大家吸入的芬多精，精神爲之一振， 更加賣力向前行。全長近5公里的步道，不知不覺中就到了終點。其中活動景幕, 也吸引一些遊客路人歡喜加入路跑行列。這次圓滿路跑, 很多佛光人都攜家帶眷, 闔家融合參與, 第二分會幹部馮漢忠帶著六歲的兒子和12歲的女兒,騎著脚踏車歡喜的放置和回收沿路蔬果路標， 又再跟隨大衆跑步健走一趟，往返來回三次,他們的發心與歡喜心真是令人讚嘆！

協會督導黃于紋分享說，接近大自然，才能體會到要落實保護地球愛護環境；每一次的活動，都把佛光人的佛性和法情顯露出來，也增加彼此更多互動與交流；因爲大家的用心與慈悲，把復蔬活動的意義推廣向大衆至全球(人間社劉櫻雪供稿 ) 。

參加路跑的小朋友們歡喜的努力向前衝。
參加路跑的小朋友們歡喜的努力向前衝。

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