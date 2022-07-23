芝城中西部客家同鄉會會長 李郁惠接棒

新任會長李郁惠(右)在駐芝台北經文處副處長李唯誠(中)監交下，從卸任會長林俊志(左)手中接過會長印信。(中西部客家同鄉會提供)

中西部客家同鄉會日前在西郊瑞柏市的黑立克湖森林保留區(Herrick Lake Forest Preserve)舉辦年度夏季野餐會，活動中並完成新舊任會長交接，新一屆會長李郁惠在駐芝加哥台北經濟文化辦事處副處長李唯誠監交下，從上屆會長林俊志手中接下印信。

即將卸任的林俊志介紹了過去兩年半任期的各項成果，包括巴勒特和苗栗姊妹市十週年音樂會，參加國慶花車遊行 、客家藝術畫展等，尤其今年巴特勒市長宣布將每年的3月命名為「台灣客家月」，成功將客家文化推上主流，不久前參與的「國際文化藝術節」更是迴響熱烈。

客家鄉親齊聚一堂。(中西部客家同鄉會提供)

當天並宣布了2022-2024理事名單，包括邱美純、賴志鴻、彭慧真、張玉芳、楊學慶、邱惠芳、戴伯霖、林俊志、林寶娥、洪惠麗、邱垂洸。李郁惠感謝新任理事們的勇於承擔和支持，並鼓勵及歡迎所有有意願服務的鄉親們加入團隊，一起為客家同鄉會服務。

與親友一同前往參加野餐的91歲佛州 客家鄉親何邱美郁，深受客家會歷年積極爭取在主流社會宣揚客家文化的努力感動，當場拋磚引玉捐出200元，做為明年「國際文化藝術節」活動的基金。

鄉親享用豐盛午餐。(中西部客家同鄉會提供)

考慮疫情 仍在，今年野餐仍然比照去年以便當方式讓鄉親們享用佳餚 。餐後的娛興節目由賴志鴻主持，表演內容有張玉芳演唱客家山歌子，林俊志演唱的細妹按靚，還有楊學慶的英文兒歌，彭慧真活潑幽默逗趣的帶領鄉親朋友們做消化操丶跳排舞，中間還不時穿插皆大歡喜的抽獎項目，氣氛熱絡。