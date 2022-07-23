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伊州嬰幼兒新冠疫苗接種率僅5% 醫師憂心

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州5歲以下嬰幼兒的新冠疫苗接種率僅5.3%。(伊州衛生廳臉書官方帳號截圖)
伊州5歲以下嬰幼兒的新冠疫苗接種率僅5.3%。(伊州衛生廳臉書官方帳號截圖)

Omicron亞變體BA.5毒株感染日益普遍，然而伊利諾州六個月到五歲以下嬰幼兒的新冠疫苗施打率卻僅有5.3%的情形，引起許多小兒科醫師的憂慮。

北岸大學醫療系統(NorthShore University HealthSystem)兒科醫師羅彬森(Sharon Robinson)表示，醫師們對嬰幼兒接種率偏低的情況高度關注，她希望大家能夠了解，讓孩子接種疫苗不僅保護子女，也是對整個社區的防疫有一定助益。

芝加哥市衛生局指出，該市的嬰幼兒接種率為6.4%，比伊州平均高一些。

北岸醫院、Advocate兒童醫院及芝加哥大學柯默兒童醫院的醫生均表示，儘管大部分的孩子染疫後都不會變成重症，但仍有些孩子必須住院治療，其中Advocate兒童醫院的兒科副主席卡佩羅(Michael Cappello)提到，醫生們至今仍然不完全了解新冠對兒童的長期影響，他表示，已經有一些兒童出現長新冠症狀，一些染疫兒童還因此罹患罕見重症：兒童多系統炎症徵候群(MIS-C)。

卡佩羅表示，施打疫苗是保護五歲以下兒童免受新冠病毒及其長期影響的關鍵措施，但很不幸的是，很多兒童父母對要不要讓子女接種猶豫不決。

羅彬森說，有的家庭因為擔心疫苗安全性與副作用而選擇迴避讓孩子施打疫苗，也有家長覺得自己的小孩不會因為染疫變成重症，羅彬森表示，希望公眾能夠理解「疫苗是安全的」，兒童施打後出現副作用，通常都很輕微，例如會疼痛或低燒，而且小孩在接種新冠疫苗同時，施打其他普通兒童疫苗也很安全。

嬰幼兒施打率低的另一因素，也可能是很難找到提供小小孩接種的地方，嬰幼兒疫苗是在6月18日核准使用，但有家長發現要帶小小孩去坊間藥局或衛生局打疫苗並不容易，因為伊州規定藥局不准為三歲以下的兒童接種疫苗，而一些兒科醫生診所的接種服務也進度緩慢。

芝加哥5到11歲的新冠疫苗施打情形還算良好，根據伊州衛生廳統計，芝城至今已經有48%的該年齡層孩子完全接種，伊州方面的完全接種比率則為 37.5%；伊州12到17歲的青少年，疫苗完全接種率63％。

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