我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

Hard Rock Casino 娛樂中心 7/24舉辦越南裔群星演唱會

本報芝加哥訊
Hard Rock Casino 娛樂中心 7/24 舉辦越南裔群星演唱會
Hard Rock Casino 娛樂中心 7/24 舉辦越南裔群星演唱會

地址位于 5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.印第安納州北部的 Hard Rock Casino Northern Indiana 硬石賭場內娛樂中心將於 7/24日晚上 9 點舉辦越南裔演藝界明星演唱會。這次群星演唱會有包括來自越南的著名男歌手 Lam Truong(藍祥），還有也是來自越南正在當紅的女歌手 Huong Tram以及美國本土非常受歡迎的 Dan Nguyen 和 Nguyen Hong Nhung 的歌手群星匯聚，他們的演出，定將為大家帶來一場視覺盛宴！硬石賭場高级劇場可容納1894人，配備了最先進的燈光和音響系統，擁有絕佳的視覺效果。  

擁有占地面積20萬平方英尺、總投資3億美元的全新的頂級娛樂中心 Hard Rock Casino 坐落在印州的 Gary 市、密歇根湖岸边岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心。硬石賭場除有 YouYu Noodle Bar 中餐廳外，還配備 Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利Constant Grind Coffee，三明治西點。還有一個可容納1954人的大型高级表演劇場，堪稱六星級的博彩娛樂設施。該娛樂中心从精致的餐饮到精彩多元的娛樂項目都為賓客量身訂做！讓您有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

要了解更多關於演唱會的詳情，歡迎致電亞洲服務團隊。亞裔市場發展部總監 Jenny Moy（219）895-2452或發送電子郵件至 [email protected],行政主持人邵建業(JJ)（219）895-2743或 [email protected]（通曉粵語/普通話）,執行主持人 Ly Voong（219）895-2762 或 [email protected]（通曉越南語、粵語/普通話）,亞裔服務團隊成員還包括：Ichun Storer 219.314.3481 [email protected],Kelvin Chen 219.895.3096,[email protected] Mak,  [email protected],Dana Broertjes 219.781.4838,[email protected],

。有關 Hard Rock International的更多信息，歡迎訪問：www.hardrock.com或shop.hardrock.com。

越南 亞裔 劇場

上一則

大芝加哥地區華僑華人聯合會 第十二屆主席及常務理事選舉通知

下一則

新冠疫情忍了三年 快去看牙吧 鈦金牙科診所提供專業植牙、矯正與牙周治療

延伸閱讀

賓州賭場收益創50億新高

賓州賭場收益創50億新高
發達谷大賭場將舉辦三位天后2022演唱會

發達谷大賭場將舉辦三位天后2022演唱會
美國脫口秀／影視明星歐陽萬成 9/9 Hard Rock Casino 印州劇場表演，門票即日起開賣

美國脫口秀／影視明星歐陽萬成 9/9 Hard Rock Casino 印州劇場表演，門票即日起開賣
大西洋城5賭場工人 新約大幅加薪

大西洋城5賭場工人 新約大幅加薪
不只吃角子老虎機、自助餐 賭場推出藝術展 盼開發新商機

不只吃角子老虎機、自助餐 賭場推出藝術展 盼開發新商機
感情風波後首攻蛋 羅志祥承認「不就是大家笑話」

感情風波後首攻蛋 羅志祥承認「不就是大家笑話」

熱門新聞

達拉斯動物服務局對咬死女童三犬處以安樂死，但對外資訊不透明，遭批評。(Dallas Animal Services)

母外出 4歲女娃遭家中3隻鬥牛犬咬死

2022-07-17 11:38
伊大警局提醒國際學生留意詐騙。(UIPD臉書)

電信詐騙入侵伊大 2中國生失金15萬

2022-07-22 12:53
奧斯汀一家長照中心的失憶症患者去世，家人認為是被螞蟻咬到的後遺症導致。示意圖。(Image by Alexas_Fotos from Pixabay)

失憶症長者疑遭螞蟻咬死 家屬告長照中心

2022-07-19 14:26

老吳上海小籠包 顆顆味美鮮香 原上海小籠創始人老吳親自打造

2022-07-16 01:57
新澤西州執業藥劑師克莉絲汀．巴希特三度販賣新冠疫苗接種卡給臥底調查人員，但卻未為其施打疫苗，而且每次收取250元。(Getty Images)

250元兜售假疫苗卡 新州藥劑師恐關16年

2022-07-15 13:00

德州人語／經濟若衰退 亞裔不買槍就遭殃？

2022-07-17 02:11

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強