大芝加哥地區華僑華人聯合會 第十二屆主席及常務理事選舉通知

大芝加哥 地區華僑華人 聯合會選舉委員會2022年07月21日宣佈，大芝加哥地區華僑華人聯合會（華聯會）日前召開常務理事會成員會議，決定將於2022 年8月28日進行換屆選舉，依照華聯會章程, 堅持公正、 公平和公開原則，產生第十二屆主席及常務理事會。

今年是華聯會成立二十四周年，也是疫情爆發以來的第三年. 在常務理事會和全體會員的共同努力下，全體常務理事出色地履行了職責。華聯會在服務社區和加強維護華僑華人的合法權益，促進中美科技文化的交流，繁榮兩國經紀商貿往來，傳播博大精深的中國文化等諸多方面，做出了積極的貢獻。 華聯會將不斷完善章程和組織結構，加強管理和提高服務水準。堅持坦誠相待、公正、公平和 公開原則、求同存異、 以僑社的團結發展為大計宏業。與各社團共同商討和開展僑社事務，積極融入美國主流社會，促進中美文化教育、科技和商貿等方面的交流，維護華僑華人的合法利益，提高華人社會地位，改善生活條件和生活品質。華聯會將根植於僑社，服務華僑華人,聯合社區力量，面向美國主體，發揚優秀傳統，順應發展潮流，團結合作，不斷進取，齊心協力，共建輝煌。

選舉日期安排:2022 年 7 月 21 日至 8 月 5 日，第十二屆主席候選人及常務理事候選人提名 階段，2022 年 8 月 6 日至 8 月 16 日: 第十二屆主席候選人及常務理事候選人資格確認階段，2022 年 8 月 28 日: 華聯會年會， 選舉產生第十二屆主席及常務理事會（日期如有變動,請關注另行通知）。

選舉辦法:1.主席候選人和常務理事候選人需五名華聯會理事(包括現任常務理事)提名，個人填寫候選人表格申請。2.參選的主席候選人和常務理事候選人需在現任常務理事會上發表參選演說。3.主席候選人和常務理事候選人資格由現任常務理事會根據章程審核後確定。4.選舉委員會負責選舉事務。

主席候選人和常務理事候選人資格要求:1.華聯會註冊會員。2.承認、擁護和履行華聯會章程所賦予的責任和義務並承擔相關活動費用。3.積極參加和組織華人社區的活動及參加華聯會會議，具有認真負責的態度和豐富的社會活動經驗，熱心為社區服務團結合作，維護僑社團結和諧，無私奉獻。

有意參選主席和常務理事的會員，請務必將申請表格及有關介紹材料於 2022年 8 月 5 日美國中部時間午夜12點之前通過電郵送交: 華聯會理事長 汪興無，email地址: [email protected]。

聯絡人姓名和電話：汪興無（847）340-9298，梁琨 （773）551-0498，劉穎斌 （312）882-1996，李暢 （630）873-0768，郝志鵬 （224）517-6206，張懷波 （630）670-0954，楊左 （630）699-2297，王濤（847）363-5990，王炎 （847）620-9597