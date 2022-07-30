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美國脫口秀/影視明星歐陽萬成 9/9 Hard Rock Casino 印州劇場表演，門票即日起開賣

本報芝加哥訊
美國脫口秀/影視明星歐陽萬成 (Jimmy O. Yang) 把他的單口喜劇帶到印第安那州北部硬石賭場。
美國脫口秀/影視明星歐陽萬成 (Jimmy O. Yang) 把他的單口喜劇帶到印第安那州北部硬石賭場。

在「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)以及HBO影集「硅谷」(Silicon Valley)演出，而受到高度矚目的華裔喜劇演員與作家歐陽萬成（Jimmy O. Yang）將於 9/9 晚上七點在位於印第安納州(5400 West 29th Ave. Gary,IN)的硬石賭場 (Hard Rock Casino Northern Indiana) 劇場公演。門票即日起發售，票價從 44 美元到 74 美元不等。他這次到印州硬石賭場(5400 West 29th Ave. Gary , IN)將帶給觀眾精采的單人脫口秀。據悉，新的印州硬石賭場高级劇場可容納1894人，配備了最先進的燈光和音響系統，擁有絕佳的視覺效果。詳細購票信息，可到網站查詢：https://reurl.cc/6ZxWeb。歡迎大家觀賞（本次演出僅限 21歲及以上者）。

歐陽萬成（Jimmy O. Yang）出生於香港，13 歲時移居洛杉磯，大學時選擇了經濟學，然而在學習過程中，他發現自己對於在金融公司實習並不是那麼感興趣，反而是喜劇表演深深吸引了他。2014他在「硅谷」影集中飾演Jian-Yang走紅，他更是在 YouTube 中擁有超過百萬點擊率的脫口秀節目主持人，他和好萊塢主流電影人同台飆戲從不怯場，更登上「People」雜誌，被評為「改變好萊塢的面孔」。歐陽萬成從所參與的第一個電視劇「破產女孩」(2 Broke Girls)，到「硅谷」中的Jian Yang，曾經經歷了許多挑戰，但他對演戲與創作的熱愛，使他堅持下來，並獲得越來越多認同。而去年他主演的Netflix浪漫喜劇電影「真愛難題」(Love Hard)，更曾登上收視冠軍。

擁有占地面積20萬平方英尺、全新的頂級娛樂中心 Hard Rock Casino 坐落在印州的 Gary 市、密歇根湖岸边岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心。該娛樂中心將提供26張百家樂(Baccarat)臺，21點（Blackjack）臺28張，骰子臺（Craps）6張，牌九（Paigow）2張，輪盤（Roulette）6個，角子老虎機（Slots)1638臺（其中有1300臺老虎機是全新的）及體育博彩等全新賭場娛樂設施及尊貴服務。還配備有 Youyu（有馀）中餐廳美食，Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利 Constant Grind Coffee Shop，三明治西點等高級餐飲場所，堪稱六星級的博彩娛樂設施迎接各位貴賓的到來，从精致的餐饮到精彩的娛樂項目均為來娛樂的賓客量身訂做！有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

Hard Rock Casino Northern Indiana 位於印第安那州 Gary 的 5400 West 29th Ave.，緊鄰 I80/94 Burr Street 交匯處。如需更多資訊，請致電 219-228-2383 或訪問 www.hardrockcasinonorthernindiana.com。

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