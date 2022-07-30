我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

榕城廚具 餐館/家用廚具 品種全/質優價廉

本報芝加哥訊
榕城廚具公司專營餐館廚具/家居廚具/家庭用品，品種全，樣式多，質量優，價位廉，歡迎選購！
榕城廚具公司專營餐館廚具/家居廚具/家庭用品，品種全，樣式多，質量優，價位廉，歡迎選購！

地址位於芝加哥南華埠廣場一樓 2120 的榕城廚具公司（Restaurant Equipment）專營質優餐館廚具、家居廚具及家庭用品等，品種全，樣式多，質量優，價位廉。該公司不斷有新貨到，除可訂製各種包括各式餐館爐頭、煙罩、抓碼櫃、不繡綱工作檯，不繡綱水槽，不繡綱貨架，壓春卷碼機等餐館設備、廚具外，還提供舊爐頭換新爐頭服務和可以載重 800 LB的 Made 等，歡迎選購！

隨著後疫情時代，人們非常注重飲食養生。榕城廚具最新推出傳統家用小型手動石磨，多樣研磨，可幹可濕，中藥材，五穀雜糧，釋放食材的香醇味道。自己動手磨製的黃/黑豆漿、豆腐、調味品、咖啡豆、芝麻糊、花生糊、沙河粉漿、腸粉漿等，粉質細膩，香滑可口，美味在家享，任性做大廚！該石磨天然石打造，傳承百年工藝，小體積，大容量，多功能，整石切割，天然健康0污染，邊沿設計防止豆粒滑落，直徑加大。把手表面平滑，實木耐用，人體工學設計，握感舒適輕鬆。清掃方便，易挪動，上下分離設計，使用完畢後打理簡單，縫隙也能輕鬆掃乾淨。細節彰顯品質，享受動手的樂趣。

該公司餐館廚具/家庭廚具用品應有盡有，包括大功率攪拌機，切肉機，絞肉機，切菜機，豆漿機，多功能腸粉機（腸粉哥）等，還有多功能電鍋，多款時尚燒烤用具/爐具，還有任何呎吋和任何形狀的Open Signs，餐館/家庭用電動打果汁機，電動碎/切肉機，商用冷櫃/冰箱、雪櫃、冷藏櫃、酒櫃、抓碼櫃、立式/臥式冰櫃等，多款實木餐椅和鐵腳餐椅，麻將檯/電動麻將檯，單人/雙人椰棕床，及其餐館用爐頭清潔劑等還有各種蛋糕/中西餅及點心模具，種菜、種花和鏟草的鐵鋤頭等數不勝數，任君選擇。

歡迎前往華埠廣場一樓 2120 S. Archer Ave., Chicago, IL 60616 榕城廚具公司選購或致電訂購（提供UPS寄貨和送貨服務）。該公司一周七天營業，周一至周四 9am 至 7pm，周五至周六 9：30am 至 6pm，周日10am至 6pm，榕城廚具電話：312-842-0099，電郵：[email protected]，更多的詳情敬請瀏覽網站：www.RongCityUSA.com 或微信號：RC0099E。

榕城廚具最新推出的傳統家用小型手動石磨，多樣研磨，可幹可濕，中藥材，五穀雜糧，釋...
榕城廚具最新推出的傳統家用小型手動石磨，多樣研磨，可幹可濕，中藥材，五穀雜糧，釋放食材的香醇味道！

華埠 微信 疫情

上一則

中港風水寶地 刮刮樂接連中獎

下一則

美國脫口秀/影視明星歐陽萬成 9/9 Hard Rock Casino 印州劇場表演，門票即日起開賣

延伸閱讀

休士頓台大校友會 7月23日麻將大賽

休士頓台大校友會 7月23日麻將大賽
高明電器推出各種品牌油煙機年中大促銷 優惠活動進行中

高明電器推出各種品牌油煙機年中大促銷 優惠活動進行中

麻將日

麻將日
學烹飪

學烹飪
榕城廚具專營餐館廚具/家居廚具/用品 品種全 樣式多 質量優 價位廉 歡迎選購

榕城廚具專營餐館廚具/家居廚具/用品 品種全 樣式多 質量優 價位廉 歡迎選購
新世紀傢俱國慶減價 折扣低至兩折

新世紀傢俱國慶減價 折扣低至兩折

熱門新聞

范迪文。(本報檔案照片)

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

2022-07-27 21:04
年僅29歲的桑妮雅.康遭前夫槍殺。(GoFundme網站截圖)

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

2022-07-25 13:07
聖安東尼奧「美景山」好區一處單間公寓，是加建後屋，頗受矚目 。(Craigslist)

好區後院搭屋 租學生省事又好賺

2022-07-25 02:00
佛州州長德桑提斯說，中國在佛州大量購入農地，可能帶來一些問題。(路透)

德桑提斯：中國企業狂買佛州農地「是個大問題」

2022-07-23 21:45
亞歷山卓市河濱有「水上計程車」，可直達華府的河濱公園，交通便利，也是旅遊熱門體驗項目之一。（記者張筠╱攝影）

全美最佳旅遊城 南卡查爾斯頓拿第一

2022-07-23 10:56
凱瑞有大城市的富裕和便利，但依然保存閒適的南方小鎮風情。(記者王明心／攝影)

舒適、高薪、犯罪率低…北卡凱瑞登全美最富裕城

2022-07-27 02:14

超人氣

更多 >
波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協
賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩
家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺

家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺
夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服

夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服
裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回