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中港風水寶地 刮刮樂接連中獎

本報芝加哥訊

一個從機器用英交呼叫出聲音，另您腎上線加速；”Winner” 馬上引來周遭人的圍哄：” 嘩！”、” 中大獎” 、”又中獎” ，隨之而來，人都圍上來加入購彩票行列，這裡叫$10， 那邊購$20，老闆都忙不過來，當遞過彩票後，大夥都從歡騰裡面靜下來，低著頭，用硬幣不停去刮，看看能否跟上幸運之神腳蹤。

位於芝加哥南華埠的中港百貨，自開業以來，代理依利諾州政府彩票，被幸運之神相中，據中港百貨老闆娘張太說，該店最高中獎紀録為200萬元小彩票至1百50萬不等。今年刮刮樂，中港乘近年中大獎餘風，踏入2022年不斷有顧客刮中大獎，$1000不計其數，都被老闆貼窗櫥上。是三十年河東，三十年河西，風水輪翻轉，30年前舍密路，靠經營政府彩票，盛極中美文化公司，百萬元中獎幸運兒，也來自該寶號。中獎者，更將獎金投資開拓對街整幢物業，成就今天華埠舍密路繁榮一角。

中國人有咱家一套風水學問，是附旺不附弱，只要有人中大獎，便是風水旺地，客戶便源源不絶，後腳跟踏前腳跟而來。今年中港其門如市，小獎大獎不斷，刮刮樂更不停添新紀錄，有最小，最多$1000, 及$25,000 和$250000等均來自中港百貨。

中港百貨位於華埠永活街中國城最核心區域，除了代理伊利諾州政府彩票販售外，也經營各華人生活所需日用品，各類遊客飾物禮品及供應華人每日精神食糧世界日報。

中港風水宝地刮刮樂接連中獎.
中港風水宝地刮刮樂接連中獎.

華埠 華人 投資

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