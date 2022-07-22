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Lollapalooza下周四登場 芝加哥交通管制

特派員黃惠玲／芝加哥報導

每年吸引百萬樂迷朝聖的芝加哥大型音樂節Lollapalooza，將在28日到31日於葛蘭特公園(Grant Park)登場，芝市20日公布活動期間的道路管制方案，並呼籲民眾事先做好出行規畫。

芝市緊急管理和通訊中心(OEMC)公布的道路管制情形如下：

●介於哥倫布路(Columbus Drive)到湖濱大道(DuSable Lake Shore Drive)間的巴爾伯街(Balbo Drive)，即日起關閉至8月7日；25日晚間8時起，巴爾伯街的關閉路段將延長到南密西根大道，此新增關閉路段將暫停駛用到8月1日。

●介於哥倫布路到湖濱大道間的傑克森街(Jackson St.)，即日起到8月6日禁止通行；25日晚間8時，傑克森街的關閉路段延長到南密西根大道時間延長至密芝根大道，直到8月1日。

●介於夢洛街(Monroe St.)到羅斯福路間的哥倫布路，25日晚上8時起關到8月1日；27日午夜起，關閉路段延長到蘭道夫街(Randolph St.)直到8月1日。此外，哥倫布路從第13街到羅斯福路的其他北向車道，25日晚間8時起關閉到8月1日。

●艾達威爾大道(Ida B Wells Drive)25日晚8時起到8月1日，介於密西根大道至哥倫布路間的路段暫停通行。

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