我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聽證會未完風暴：一意孤行的川普與無計可施的幕僚

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

芝提議對計程車乘客增收汽油附加費 補貼司機收入

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城計程車業者受到疫情以及網約車衝擊，生意大不如前。(pixabay)
芝城計程車業者受到疫情以及網約車衝擊，生意大不如前。(pixabay)

曾經一張車牌行情喊到40萬元的芝城計程車，近年在網約車圍攻及疫情衝擊下，每張營業牌照價值慘跌到1.1萬左右，而近日油價高漲，讓計程車業者因此面臨更大的生存壓力，芝市長萊特福特為此提出一項新方案，將允許該市計程車依照車費多寡，向乘客收取1到3元的額外費用，以補貼司機收入。

萊特福特的該項提案，將對計程車搭乘費20元以下者，收取1元的附加費，20到30元間則收額外的2元，車費40元及以上，酌收3元附加費，該方案規定，這筆收費將全部給計程車司機，市府及計程車公司都不會從中徵收任何款項。

至於這筆收費何時會停止？提案顯示，只要芝加哥每加侖油價降到5元以下時，將由芝加哥商業與消費者事務局局長麥爾(Ken Meyer)發布通知，終止此項額外收費。

芝城黃色計程車(Yellow Taxi)與格子計程車(Checker Taxi)總裁莫伯格(John Moberg)說，適度的收取附加費肯定對計程車司機有所幫助，尤其是提供殘障人士搭乘的大型車輛影響最大，但目前幾乎每個人都感受到物價飛漲的經濟壓力，如果附加費太高，勢必多少會影響大家的搭乘意願，加上過去兩三年間的疫情，降低了部分人的出門意願。

相對於油價上漲帶來的衝擊，計程車業者遭到最嚴重的挑戰是Uber、Lyft之類的網約車興起，莫伯格說，網約車出現前，他公司旗下的計程車車牌超過2000張，現在只剩450張，他表示，保守估計包括其他計程車業者在內，現階段還在芝加哥市區跑車的計程車牌，總計也不過2000張。

生意一落千丈也影響了汽車車營業牌照的行情，莫伯格表示，以往一張計程車牌照將近40萬元，許多早期持有車牌者當時幾乎都惜售，然而現在每張計程車牌價格跌到1.1萬、1.2萬，仍然可能無人接手。

油價 網約車 芝加哥

上一則

下載觀看兒童色情片 馬州男判關8年

下一則

僑務諮詢委員陳献士過世 享壽88歲

延伸閱讀

NASCAR首次市區街頭賽 明年在芝城登場

NASCAR首次市區街頭賽 明年在芝城登場
NASCAR史上首次街頭賽 明年7月2日芝加哥登場

NASCAR史上首次街頭賽 明年7月2日芝加哥登場
芝住房局批准出租土地建華埠高中 原址拆除戶抗議

芝住房局批准出租土地建華埠高中 原址拆除戶抗議
芝市長指派新教委取代反對教委 建華埠高中阻力大減

芝市長指派新教委取代反對教委 建華埠高中阻力大減
7人確定角逐 芝市長明年選戰升溫

7人確定角逐 芝市長明年選戰升溫

挽留熊隊 芝改造博物館園區草案出爐

挽留熊隊 芝改造博物館園區草案出爐

熱門新聞

達拉斯動物服務局對咬死女童三犬處以安樂死，但對外資訊不透明，遭批評。(Dallas Animal Services)

母外出 4歲女娃遭家中3隻鬥牛犬咬死

2022-07-17 11:38
奧斯汀一家長照中心的失憶症患者去世，家人認為是被螞蟻咬到的後遺症導致。示意圖。(Image by Alexas_Fotos from Pixabay)

失憶症長者疑遭螞蟻咬死 家屬告長照中心

2022-07-19 14:26
新澤西州執業藥劑師克莉絲汀．巴希特三度販賣新冠疫苗接種卡給臥底調查人員，但卻未為其施打疫苗，而且每次收取250元。(Getty Images)

250元兜售假疫苗卡 新州藥劑師恐關16年

2022-07-15 13:00

德州人語／經濟若衰退 亞裔不買槍就遭殃？

2022-07-17 02:11

老吳上海小籠包 顆顆味美鮮香 原上海小籠創始人老吳親自打造

2022-07-16 01:57
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15

超人氣

更多 >
川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目
猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺
美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區
拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療

拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療
拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌

拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌