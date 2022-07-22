芝提議對計程車乘客增收汽油附加費 補貼司機收入

芝城計程車業者受到疫情以及網約車衝擊，生意大不如前。(pixabay)

曾經一張車牌行情喊到40萬元的芝城計程車，近年在網約車 圍攻及疫情衝擊下，每張營業牌照價值慘跌到1.1萬左右，而近日油價 高漲，讓計程車業者因此面臨更大的生存壓力，芝市長萊特福特為此提出一項新方案，將允許該市計程車依照車費多寡，向乘客收取1到3元的額外費用，以補貼司機收入。

萊特福特的該項提案，將對計程車搭乘費20元以下者，收取1元的附加費，20到30元間則收額外的2元，車費40元及以上，酌收3元附加費，該方案規定，這筆收費將全部給計程車司機，市府及計程車公司都不會從中徵收任何款項。

至於這筆收費何時會停止？提案顯示，只要芝加哥 每加侖油價降到5元以下時，將由芝加哥商業與消費者事務局局長麥爾(Ken Meyer)發布通知，終止此項額外收費。

芝城黃色計程車(Yellow Taxi)與格子計程車(Checker Taxi)總裁莫伯格(John Moberg)說，適度的收取附加費肯定對計程車司機有所幫助，尤其是提供殘障人士搭乘的大型車輛影響最大，但目前幾乎每個人都感受到物價飛漲的經濟壓力，如果附加費太高，勢必多少會影響大家的搭乘意願，加上過去兩三年間的疫情，降低了部分人的出門意願。

相對於油價上漲帶來的衝擊，計程車業者遭到最嚴重的挑戰是Uber、Lyft之類的網約車興起，莫伯格說，網約車出現前，他公司旗下的計程車車牌超過2000張，現在只剩450張，他表示，保守估計包括其他計程車業者在內，現階段還在芝加哥市區跑車的計程車牌，總計也不過2000張。

生意一落千丈也影響了汽車車營業牌照的行情，莫伯格表示，以往一張計程車牌照將近40萬元，許多早期持有車牌者當時幾乎都惜售，然而現在每張計程車牌價格跌到1.1萬、1.2萬，仍然可能無人接手。