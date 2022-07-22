恢復超速10哩再開罰 芝加哥市議會表決未過

芝加哥大部分的街道速限為每小時30哩，凡超速六哩的駕駛，就可能會收到罰單。(本報檔案照片 )

芝加哥 市議會20日以26：18的票數，通過保持現行現行超速六哩就要開罰的規定，此結果讓多名積極推動恢復以往超速逾10哩再開罰的區長非常失望，反對該法令最力的第九區區長比爾(Anthony Beale)表示，超速六哩罰款對保護交通安全根本沒什麼作用，但卻明顯加重部分無力支付罰款的弱勢居民負擔。

芝加哥市議會財政委員上月投票同意將恢復以往開罰速限的提案，交由全議會盡快重新表決，然而在芝加哥市市長萊特福特動員下，將議會原定上月22日表決的該議案投票日延後，，反對推翻該案者表示，近來芝城 街道發生多起車禍事故，導致行人受傷甚至死亡，其中死者還包括年幼兒童，一旦把超過限速的開罰標準放寬，將讓民眾安全受到威脅，在此同時，這項處罰方案也為芝城財庫帶進數千萬元的罰款收入。

反對現行超過速限六哩就要開罰的比爾說，芝城施行超過速限10哩才罰的規定已經很久，他指責市長「在改變合適的規則」。他說，自己不反對超速攝影 機的裝設，但將開罰範圍縮小是對居民的傷害。

20日的表決開始前，區長們對該提案立場仍然存在分歧，當天有六名區長缺席，最終26名區長支持維持超速六哩就開罰的現行規定，反對維持此罰則者則有18人。

33區區長桑切斯(Rossana Rodriguez-Sanchez)在會後推文表示，該法案是對非白人社區不公平的罰款負擔，且是對城市基礎建設安全的錯誤決定。

41區區長納波立坦諾(Anthony Napolitano)說，他的選區在近幾個月已經有三人在Touhy大道上因為超速車禍死亡，還有一輛車衝撞民宅，他因此要求市府裝設更多的超速攝影機，「我們已經無法承受在失去任何一位居民」。

超速六哩開罰的法案從去年3月1日起開始實施，凡被攝影機拍下超速六到九哩的駕駛，將收到35元罰單，超速10哩及以上者，罰款將增至100元。根據市府數據，去年市府開出160萬張35元罰單，最初執行的兩個月，罰款總額就已經高達1100萬元。

除非有特別標註，目前芝加哥街道的速限為每小時30哩。市府估計新的超速罰款規定，可望為財庫揖注額外的3800萬收入。