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NASCAR首次市區街頭賽 明年在芝城登場

特派員黃惠玲／芝加哥報導

全美規模最大、最受認可的納斯卡賽車(National Association for Stock Car Auto Racing，NASCAR)，即將在明年「駛」進芝加哥市街頭比賽，這也是該納斯卡成立75年以來，第一次舉辦街道競速比賽。

NASCAR將在明年7月2日在芝加哥舉行史上第一次街頭賽車，圖為規畫中的賽道。(...
NASCAR將在明年7月2日在芝加哥舉行史上第一次街頭賽車，圖為規畫中的賽道。(芝市府提供)

芝加哥市市長萊特福特與納斯卡賽車發展戰略資深副總甘迺迪(Ben Kennedy)19日共同宣布，NASCAR將在芝市街道舉行三年的比賽，第一場就在明年7月2日推出；甘迺迪表示，這是該項運動史上最具意義的一天，「明年是納斯卡75周年，而納斯卡在此之前從未有過街頭賽場」。

納斯卡賽車，又稱全美改裝車競賽，每年比賽觀看人次高達 1.5億，其賽事的電視收視率更遠遠超過棒球、籃球、美式足球等體育運動，因此也被稱為「美國人的F1比賽」。

芝加哥市市長萊特福特宣布，明年7月2日將在芝城舉辦NASCAR賽車。(芝市長辦公...
芝加哥市市長萊特福特宣布，明年7月2日將在芝城舉辦NASCAR賽車。(芝市長辦公室提供)

這場創歷史的賽車賽道，包括羅斯福路、湖濱大道、密西根大道、哥倫布路(Columbus Drive)、傑克森大道等市區交通繁忙的街道，總長2.2哩，共有12個彎道。其中在哥倫布路與巴爾伯路(Balbo Drive)間會有曲折路段，整個賽道呈現「8」字形，起點、終點與維修站都設在哥倫布路，該路段寬達七條車道。

萊特福特說，一年多前市府團隊就開始與納斯卡賽車討論舉辦街頭賽事的可能性，「芝加哥是一個注重體育競賽的大城，而將納斯卡帶到芝市，勢將成為該賽事的經典，隨著納斯卡的進駐，可以把喜歡賽車的許多粉絲帶到芝城，這是千載難逢的機會」。

芝加哥市市長萊特福特(左四)與納斯卡賽車共同宣布，明年7月2日在芝市街頭舉辦競速...
芝加哥市市長萊特福特(左四)與納斯卡賽車共同宣布，明年7月2日在芝市街頭舉辦競速賽。(芝市長辦公室直播截頻)

納斯卡方面的高層表示，他們近年來做出許多大膽改變，納斯卡預計芝加哥比賽將成為「最令人期待的賽事，也將是全美2023年最大的體育盛會之一。」

賽車手瓦歷斯(Bubba Wallace)說，「未知」是最能引起他動力的元素，因此他對芝加哥的比賽很興奮。

甘迺迪也提到，芝加哥的道路狀況真的很好，他預計僅需做一些小的改進，費用將由納斯卡承擔；萊特福特說，賽道地點旁的葛蘭特公園是芝城大型活動的舉辦地，因此市府知道如何保證活動安全進行，「很期待在世界舞台上展示我們的城市，我們會盡所有能力完成任務」。

納斯卡賽車表示，芝城比賽將是該組織成立75年來首度在街頭舉辦競速賽。(NASCA...
納斯卡賽車表示，芝城比賽將是該組織成立75年來首度在街頭舉辦競速賽。(NASCAR官方臉書)

市長估計該活動將為芝加哥挹注為數不小的觀光收益，她舉例每年吸引百萬歌迷朝聖的Lollapalooza音樂節經濟收益高達三億元，而納斯卡賽車會是另一個Lollapalloza。

包括42區區長萊利(Brendan Reilly)、第三區區長金恩(Pat Dowell)、第四區區長金恩(Sophia King)等芝市區的多位區長，則對此未表示期待或開心，萊利說，市府沒有告知區長相關籌辦事宜，而是採取秘密協商，令人有「黑箱作業」疑慮。

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