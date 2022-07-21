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伊州嚴審槍證 有暴力或自殺紀錄者禁發

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州將從嚴審核槍證申請者有無「明確且當前危險」。(美聯社)
伊州將從嚴審核槍證申請者有無「明確且當前危險」。(美聯社)

在伊利諾州海嵐公園市(Highland Park)發生國慶遊行七死槍擊案後，伊州州長普立茲克與警察廳針對該州現行的槍證(FOID)核發漏洞提出緊急法令，該新規將對申請伊州槍證者，擴大使用「明確與當前危險」(clear and present danger)報告，這也意味著任何顯露暴力或自殺行為者，將因此被拒發槍證或註銷槍證。

這項緊急法令將在送交申請後的十天內生效，但有效期不超過150天，不過州警表示會爭取將此改變永久化。

根據法院調查報告，海嵐公園市濫殺無辜的槍手克里莫(Robert E. Crimo III)於2019年曾有兩次出現暴力或自殘傾向的報案紀錄，其中當年4月，有人得知克里莫意圖自殺後一周報警，警察隔周上門調查並與克里莫及其雙親面談，交由精神疾病專家處理這件事，並無後續法律行動。

2019年9月，克里莫的親屬通報克里莫有許多刀械並「打算殺掉每個人」，警方再次上門沒收16把刀、匕首和劍；海嵐公園市警局當時曾通報州警，州警稱，的確在2019年9月收到市警局指稱克里莫威脅家人安危的報告，但因為克里莫那時並無槍證，也沒有提出相關申請，所以並未處理。

然而2020年6月到隔年9月期間，克里莫通過四項購槍背景審查，包括槍械交易查詢程序(FTIP)中的聯邦全國即時犯罪背景調查系統(NICS)，克里莫當年唯一的前科是2016年違法持有香菸，也沒有精神障礙報告。

在克里莫本月初遭起訴控罪後，州警廳廳長凱利(Brendan Kelly)說，兩年前拒絕克里莫申請槍證的「依據不足」，且其家人否認曾受到威脅，同時也無家庭暴力紀錄或法院命令限制克里莫持有槍枝。

有鑑於此，普立茲克與州警聯合擬定了新的緊急狀態法令，並已送交管轄州民相關暴力與自殺報告的伊州州務卿辦公室，普立茲克表示，新的槍證核發規定將允許州警更深入更全面掌握申請者的歷史，藉此加強所有人的安全，遏制不該擁槍者持有槍枝。

州警之前使用的規則中，所謂「當前危險」必須是「迫在眉睫」或「實質性」、「重大」，一般有言語或肢體暴力行為者，包括自殺、威脅等都未列入具有「當前危險」範圍，也都將因此被拒絕核發槍證。

此舉被倡導控槍者視為「改善的第一步」，新法的目的可以讓州警在界定「明確與當前危險」時，考慮更多的信息，同時也可確認該機構使用相關報告的權力。

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