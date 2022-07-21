聚眾飆車甩尾 芝加哥新法罰款5千到1萬元

芝市街頭違規群聚飆車在深夜製造大量噪音，令民眾不堪其擾。(特派員黃惠玲／攝影)

納斯卡(NASCAR)賽車 即將開進芝城的消息公布後，引起許多賽車迷雀躍，不過，不少正為芝加哥 近來街頭風行的深夜群聚飆車(drag racing)及甩尾(drifting)所苦的民眾，紛紛呼籲市府應先關注並解決社區問題。由於民怨不斷，芝市議會20日通過一項法令，允許警察 扣留違法飆車及甩尾車輛，並將對駕駛罰款5000到一萬元不等。

(影片來源：特派員黃惠玲)

18日凌晨1時45分在西區克林頓街(Clinton St.)夾蒙洛街(Monroe St.)口，數十輛汽車圍成圓圈、堵住交通，直接在街上輪流表演先超速再緊急煞車及甩尾，由於群眾發出的尖叫歡呼以及車輛急煞的巨大聲音，讓附近民眾不堪其擾，經報警後才制止了長達一小時的噪音干擾。

不過，這批人群並未散去，同夥人又開車轉到運河街(Canal St.)1100號附近的停車場繼續飆車競技，警方在清晨4時20分左右到場驅離時，還遭到一名青少年持煙火攻擊，一名警察因此受傷，嫌犯稍候被警方逮捕。

由於這類飆車事件在芝加哥市區頻繁發生，芝加哥市議會才會提出並通過新法案，以對該行為加強取締，新規包括允許警察扣留參與車輛，並對每宗違規案件罰款5000元到一萬元間，此外，車主也將收到500元罰單。

第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)說，納斯卡賽車的舉辦，很可能將「煽動」更多人參與街頭違法賽車，「我們目前看起來沒有能力阻止違法飆車，現在決定舉辦大型賽車，時機不對」。