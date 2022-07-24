AARP 樂齡會為在美亞裔企業舉辦夏季抽獎慶祝活動

AARP 樂齡會與 GYFTING 聯名策劃的禮品盒聚焦 50 歲及以上的企業家。

AARP 樂齡會正在與 GYFTING 公司合作，為 50 歲及以上的在美亞裔 擁有的小企業舉辦慶祝活動。GYFTING 是一家專門推出多元化、包容性品牌產品的公司。

從 7 月 18 日至 8 月 1 日，公眾受邀參加夏季抽獎活動，有機會贏得 AARP 樂齡會與GYFTING 聯名禮品盒。每個盒子中都包含來自鼓舞人心的在美亞裔家族企業品牌的勵志產品，包括 Amrita Foods、AshaPops, Soup Queens、Wing on Wo & Co 和 Yumei Bakery。

「隨著越來越多 50 歲及以上的成年人尋求創業機會，AARP 樂齡會很自豪地慶祝和提升在美亞裔擁有的企業的成功。」 多元化公平與包容、在美亞裔和太平洋島民受眾戰略辦公室 AARP 樂齡會副總裁 Daphne Kwok 說。「在美亞裔企業家的力量和決心證明，50 歲以後的生活可以是有意義且富裕的。」

AshaPops 的聯合創始人 Asha Farswani 說：「我的兒子和聯合創始人 Jai 很欣賞我帶來的洞察力、耐心和直覺，這要歸功於我所有的生活經歷。」 「創辦一家公司讓我能夠發揮我的創造力，讓我保持精神活躍，並讓我回饋我們的社區。年齡不是障礙。在我臨近 70 歲時，我感覺我開展了第二次的生命，這讓我高興得無以復加。」

要了解更多信息並有機會贏取免費的 AARP 樂齡會與 GYFTING 聯名禮品盒，請在 8 月 1 日前瀏覽 gyfting.co/pages/aarp 免費獲得抽獎機會。獲獎者將透過隨機抽籤選出。GYFTING 將在 8 月 15 日前聯絡獲獎者並郵寄 AARP 樂齡會與 GYFTING 聯名禮品盒。

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關於AARP 樂齡會：AARP 樂齡會致力於讓 50 歲以上人群有權選擇自己的晚年生活方式，為美國最大的此類非營利、無黨派組織。AARP 樂齡會在全國擁有近 3800 萬成員，協會能強化社區並倡導對家庭最重要的事情：健康保障、財務穩定和個人成就。AARP 樂齡會還出版全國發行量最大的出版物：AARP 樂齡會雜誌和 AARP 樂齡會公告。要瞭解更多資訊，請瀏覽 www.aarp.org 或在 Facebook 和 Twitter上關注 @AARP、@AARPadvocates 和 @AARPAAPI，獲取更多社區新聞和影片。AARP 樂齡會提供中文、韓語和越南 語的譯文資源。