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歧視性貸款 導致芝法拍屋集中少數族裔區

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城北郎戴爾區(North Lawndale)高達43%的空地(藍色)、房屋(綠色)分別由芝市府或土地銀行(Land Bank)持有，而圖中藍色部分則是列入今年欠稅拍賣的房產。(庫克郡財長辦公室提供)
芝城北郎戴爾區(North Lawndale)高達43%的空地(藍色)、房屋(綠色)分別由芝市府或土地銀行(Land Bank)持有，而圖中藍色部分則是列入今年欠稅拍賣的房產。(庫克郡財長辦公室提供)

芝城南區、西區與南郊一帶的空置與廢棄房產，一直是棘手問題，而每兩年就會舉辦一次「拖欠地稅房產拍賣」的庫克郡財長辦公室表示，這些房屋即使廉價出售都乏人問津，財長派派斯(Maria Papas)19日發布一項研究顯示，1940年代批准歧視貸款政策的聯邦「紅區」(redlining)地圖，與今日的空置與廢棄屋地點密切相關。

紅區地圖 居民流失

這份名為「不平等地圖：從紅線到城市衰敗與黑人遷出」(Maps of Inequality：From Redlining to Urban Decay and Black Exodus)的報告指出，紅區地圖造成了城市衰敗並引發芝城與其他美國主要城市的非裔居民外流，不僅芝加哥，包括費城、底特律等都有一樣情形，該政策導致少數族裔社區出現了大片空地、廢棄屋以及釘上木板的空房，而現有的稅法幾乎無法有效解決這些問題。

所謂「紅區」(hazardous)是指少數族裔社區系統性的遭到住房貸款發放，理由是「風險太大」。而紅區的畫分，是根據1940年聯邦房屋貸款公司HOLC所繪製的安全地圖定調，當時該地圖對全美個城市房屋貸款的前景進行分級，紅色區域為「危險區」，因為該區房屋自有率低、住房條件差及人口少，HOLC的報告還特別會在每一區提到，該區的非裔、猶太人或不會說英文者的存在是社區不受歡迎的原因。

該地圖也標註了「黃色區域」(declining)，表示該區正在衰退，而原因包括因為該社區面臨「較低層人口移入」。

根據庫克郡規定，房產在過去20年間中，有三年或三年以尚未繳房地產稅，就會被列入「拖欠地稅房產拍賣名單」，到拍賣日當天，一般買家即可出價購入這些房產的稅收留置權，假使房產業主還是沒有繳清欠稅，買家即可利用留置權，在繳交積欠地稅及利息後，拿到該房產的所有權。

貸款機構 歧視紅區放款

長期關注美國城市與歷史的維吉尼亞大學歷史系副教授溫林(LaDale Winling)表示，紅區並非百分之百都會遭到貸款拒絕，但此地圖卻提供了工具，改變了遊戲規則，讓貸款機構、房產評估機構與地產仲介等對紅區與黃區產生「歧視」。

派派斯辦公室的報告顯示，現在進入欠稅拍賣的房產，57%是在HOLC的紅線地圖範圍，40％則是在黃色區域。

芝加哥大學哈里斯公共政策學院(UC Harris School of Public Policy)去年3月份的一項研究發現，從2007年以來，庫郡推出的積欠地稅拍賣房產中，只有7％成功回到私人市場，在此同時，2007年到2019年間空地、廢棄屋的欠稅拍賣數量，卻從4000件飆升到2萬8000件，增幅達七倍。

溫林表示，庫克郡財長辦公室發布的研究顯示不平等現象並非偶然，而是由長期的政策造成，各地應該反思「該怎麼處理？」

詳細報告內容，可查詢：https://reurl.cc/9Gg2NV

貸款 拍賣 歧視

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