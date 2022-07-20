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芝住房局批准出租土地建華埠高中 原址拆除戶抗議

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝住屋局19日批准將24街夾州街的土地租給芝公校作為新建華埠高中用地。(特派員黃惠玲／攝影)
芝住屋局19日批准將24街夾州街的土地租給芝公校作為新建華埠高中用地。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥住房管理局(Chicago Housing Authority，CHA)董事會19日投票批准將24街夾州街(State St.)的土地，租給芝加哥公校系統(CPS)99年，以推進興建社區高中(華埠高中)計畫。

包括華埠高中預定地在內的前伊其斯家園(former Harold L. Ickes Homes)土地，從2010年拆除原本公屋後一直空置至今，CHA董事會表決同意將24街夾州街(State St.)、前伊克斯家園舊址的1.7畝土地租給芝公校系統。

CPS將另購地給CHA

CPS則將購入與上述地點隔幾條街，位於瓦柏許街(Wabash St.)合計約兩英畝的兩塊土地，然後交給CHA使用，此地點或將作為未來興建可負擔住宅用地。

不過，與會者提到，目前CPS新建華埠高中仍在草擬階段，還沒有最終定案，因此未來需視公校決定才能落實該土地開發計畫。

一群關切該高中預定地改建計畫的民眾，18日聚集在芝加哥住房管理局抗議，堅決反對將原本作為「可負擔房屋」的用地改建為華埠高中，他們主張該土地之前拆除公屋時，就承諾會讓居民返回居住，一旦改建學校等於讓他們希望落空。

抗議者指控市長萊特福特與相關民選官員，在沒有充分公眾參與的情況下，強行推動該計畫過關，其中一名來自Lugenia Burns Hope Center的執行主任威爾森(Roderick Wilson)說，這就是芝市府目前最大的問題，「我們以為萊特福特會有不同，結果卻跟以前的官員沒兩樣」。

公屋戶質疑建屋計畫

居民們對於CHA與CPS的計畫存有疑義，主張即使新購入土地興建公屋，並無法滿足當年遷出伊其斯家園公屋的800多戶家庭需求。

對於部分居民的抗議，CHA發言人表示，在CHA的土地興建學校，將可使附近公屋的住戶在未來幾年受惠，學校將可以提供所有家庭更多資源與機會。

抗議者要求將華埠高中預定地的表決，推遲到周四(21日)的社區會議後再進行，威爾森說，CHA的做法助長了房產「貴族化」(gentrification)，並導致了非裔流離失所，他與反對該項計畫者呼籲市府在修建新學校前，先建造更多的可負擔房屋，確保非裔家庭可以留在芝加哥生活。

華埠高中將服務包括南環區(South Loop)、華埠、橋港區社區的家庭，這幾個區的亞裔尤其希望能有一所滿足移民家庭語言及相關需求的高中，CPS預計該所高中將招收約四成的亞裔學生、三成的非裔學生與三成的白人學生。

華埠 芝加哥 公校

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